Робота як вибір: у Києві мітингували за декриміналізацію комерційного сексу

Київ – Активісти кількох громадських організацій прийшли до символічних «президента Петра Порошенка», «прем’єра Володимира Гройсмана» та «спікера Андрія Парубія» за підписами під законопроектом про декриміналізацію секс-послуг і вручили їм за це «сталеві яйця». Такі марші у Києві відбуваються вже другий рік поспіль. Цього року під стінами будівлі уряду відбувся також контрмітинг, учасниці якого вимагали запровадити кримінальну відповідальність щодо клієнтів, які купують секс.

Цьогорічний Марш секс-працівників провели як театральний перформенс. Активісти у костюмах високопосадовців виразили підтримку скасування адміністративної відповідальності за добровільне надання інтимних послуг повнолітніми людьми.

Внести таку законодавчу ініціативу активісти пропонують політикам вже другий рік поспіль, зазначає один із організаторів ходи Павло Скала з «Альянсу громадського здоров’я».

«Ми отримали відписки від трьох міністерств – юстиції, соціальної політики та охорони здоров’я. У кожній з цих відповідей була така риторика, що це або не їхня компетенція, або це не часі. Міністерство юстиції написало, що це – дискусійне питання, яке потребує широкого обговорення. І щоб прискорити це обговорення, ми знову вийшли із цим же законопроектом», – розповів він Радіо Свобода.

Ми за одночасне впровадження кримінальної відповідальності для чоловіків, які купують жінок для зґвалтування, тому що проституція – це не що інше, як оплачене зґвалтування

Паралельно відбувався контрмітинг, учасниці якого, які назвались представницями феміністичної ініціативної групи, виступали за впровадження так званої «шведської моделі» врегулювання ситуації, що означає кримінальну відповідальність для клієнтів.

«Ми, в принципі, за те, щоб зняти відповідальність за проституцію з жінок, які цим займаються. Але ми за одночасне впровадження кримінальної відповідальності для чоловіків, які купують жінок для зґвалтування, тому що проституція – це не що інше, як оплачене зґвалтування», – переконана учасниця цієї акції Людмила Желєзна.

Легалізація секс-роботи не викорінить тіньовий сектор – Суслова

Сьогодні в Україні діє кримінальна відповідальність за сутенерство та адміністративна – за безпосереднє надання інтимних послуг. У Верховній Раді готовності змінювати законодавче поле не висловлюють.

Зняття адміністративних штрафів – це фактично легалізація секс-роботи, яка порушує права людини, вважає Ірина Суслова, голова підкомітету з гендерної рівності і недискримінації парламентського комітету з прав людини.

Легалізація проституції не викорінить її тіньовий сектор. Тобто замість однієї проблеми, ми матимемо дві

«Адже треба чесно визнати, що легалізувавши проституцію, ми легалізуємо брудний бізнес сутенерів, які як тримали жінок у напіврабстві, так і будуть тримати. Цим ми порушимо базові принципи Конвенції про захист прав людини щодо заборони примусової праці. Крім того, легалізація проституції не викорінить її тіньовий сектор. Тобто замість однієї проблеми, ми матимемо дві. Вважаю, що є сфери, до яких держава не може застосовувати суто економічні підходи, і проституція є однією з них», – зауважує депутатка.

У 2015 році депутат Андрій Немировський вносив на розгляд парламенту законопроект про регулювання діяльності секс-закладів, який легалізував діяльність і повій, і сутенерів, але документ було відкликано.

Дискусія щодо того, як саме можна законодавчо регулювати таку діяльність, триває вже багато років. У світі діє багато різних моделей: від повної заборони – до цілковитої легалізації або, наприклад, криміналізації купівлі сексу, як у деяких скандинавських країнах, коли карають не повію, а клієнта. Водночас, на думку деяких правозахисників, криміналізація клієнтів змушує секс-працівників вдаватися до ризикованих способів надання сексуальних послуг або робити це в місцях, де їхня фізична безпека не може бути гарантована.