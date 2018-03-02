Партією Ляшка керуватиме менеджер Ахметова (огляд преси)

«Партією Ляшка керуватиме менеджер Ахметова» – у публікації під таким заголовком «Газета по-українськи» інформує, що Центральний виконавчий комітет Радикальної партії Олега Ляшка очолив колишній директор Маріупольського меткомбінату Юрій Зінченко. Видання пише, що досі Ахметов явно не вводив своїх людей у РПЛ. Це чудова ілюстрація до того, як влаштована сьогодні українська політика. Перед телекамерами лідери Радикальної партії й «Опоблоку» дають показові кулачні бої й ретельно імітують ненависть, а насправді обидва політпроекти отримують підтримку від одного олігарха, наголошує газета.

У цьому ж числі «Газета по-українськи» пише, що в державі відбувається заміна генеральського корпусу. Система оновлюється. Видання нагадує – зараз в Україні 187 генеральських посад, тоді як у США та інших західних країнах їх значно менше. В Україні звання прив’язані до вислуги років і посади. А в західних арміях – до досягнень. Дуже мало генералів самі брали участь у військових діях. Хоча 90 відсотків мають статус учасника бойових дій. Газета наголошує, що необхідно реформувати штатну структуру, переглянути необхідну кількість генералів, сформувати військову доктрину, за якою діятимуть Збройні сили. Тоді буде зрозуміло, як має формуватися керівна частина армії, зазначає видання.

Дописувач газети «День» інформує про останні соцопитування, які засвідчили, що значна частина жителів східних та південних областей, зокрема, Харківської та Одеської ностальгує за радянськими часами. Серед причин ті, що Одесу та Харків очолюють персонажі, які не раз демонстрували свої проросійські симпатії та антипатії до всього українського, а при цьому мали гарні відносини з центральною владою. Тож дописувач запитує: коли урядовці й депутати почнуть, нарешті, звертати увагу не лише на свої виборчі рейтинги, а й на інші результати соціологічних досліджень?

Субсидії для населення в Україні планують почати виплачувати грішми з 1 січня 2019 року, інформує газета «Україна молода». Експерти видання переконані, що так звану монетизацію субсидій необхідно впроваджувати. Але ті терміни, що називає влада – нереальні. Адже сьогодні майже 9 мільйонів домогосподарств отримують субсидії. Щоб реально провести монетизацію, кількість субсидіантів доведеться зменшити удвічі. Бо теперішня їхня кількість – абсурдна. З точки зору здорового глузду, їх має бути не більше як 10 відсотків. В Україні їх зараз – 60. Надавати фінансову допомогу на оплату комунальних послуг потрібно за прикладом Європи. Там вираховують, на скільки людина бідна. На платіжну картку отримує гроші, якими оплачує комунальні послуги. Якщо вдається економити, то залишок витрачає на ліки чи їжу, наголошує видання.

Газета «Україна молода» попереджає, що Україна ризикує стати полігоном для генетичних експериментів. Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин виніс на голосування законопроект, ухвалення якого відкриє шлях для імпорту в Україну пестицидів, заборонених у розвинених країнах. Заголовок статті – «Пестицид у мішку».