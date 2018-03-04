Оголена активістка Femen на виборчій дільниці виступила проти ветерана італійської політики Берлусконі

Напівоголена активістка руху Femen вистрибнула на стіл з виборчими бюлетенями перед колишнім прем’єр-міністром Італії Сильвіо Берлусконі, коли він прийшов проголосувати на дільницю у Мілані під час італійських парламенсьтких виборів.

Під час акції дівчина вигукувала: «Берлусконі, час вийшов», а на голих грудях у неї був такий же напис.

Через кілька секунд охоронці зняли дівчину зі столу і вивели із залу, а політик-ветеран проголосував.

На своїй сторінці у Facebook Femen пояснили, що таким чином протестували, зокрема, проти секститських заяв екс-прем’єра і використання повій.

У 2015 році Берлусконі, статки якого оціннють у 7,9 мільярда доларів, був виправданий судом в одній із найгучніших справ проти нього, про секс із неповнолітньою повією, хоча спочатку був засуджений у цій справі до семи років тюрми. Сам Берлусконі завжди відкидав усі звинувачення проти нього й називав їх політично мотивованими.

4 березня в Італії відбуваються парламентські вибори. На перемогу претендують правоцентристська коаліція колишнього прем’єр-міністра Сильвіо Берлусконі, правлячі лівоцентристи і популістський «Рух п’яти зірок».

Згідно з останнім опитуванням, проведеним у середині лютого, лідирувала коаліція Берлусконі. Водночас опитування вказують, що жодна окрема італійська партія чи блок напевне не здобудуть більшості, а це означає імовірність тривалих переговорів про формування урядової коаліції.

Сам Берлусконі навіть у разі перемоги правоцентристської коаліції не зможе стати прем’єром через те, що раніше був засуджений за фінансові злочини.

Попередніх результатів виборів очікують 5 березня.

Активістка Femen українка Анжеліка Діаш 12 січня спробувала у схожий спосіб висловити протест під час президентських виборів в Чехії. Дівчина вибігла назустріч тодішньому і згодом переобраному президентові Чехії Мілошу Земану. Після цього суд постановив депортувати Діаш з країни і засудити до трьох років умовно.

Минулого року рух Femen організував акції проти авторитарного президента Білорусі Олександра Лукашенка під час його візуту до Києва, а також акцію проти турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана перед футбольним матчем Україна-Туреччина у Харкові.