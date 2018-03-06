Як за Антикорупційний суд голосували фігуранти корупційних скандалів

Антикорупційний суд – спеціальний орган, який зосередиться на корупційних злочинах ТОП-посадовців, так представляв законопроект заступник голови Адміністрації президента Олексій Філатов. Але, за іронією долі, у залі, серед тих, хто вирішував долю Антикорупційного суду і самі фігуранти корупційних скандалів. До того, як вони поводились та голосували придивились кореспонденти Радіо Свобода.

Наприклад, Борислав Розенблат. Детективи НАБУ підозрюють його в отриманні хабарів за лобіювання видобутку бурштину. З депутата навіть зняли недоторканність, а ще – виключили з президентської фракції. Але він повернувся і з судової зали у сесійну вийшов на волю під заставу у 7 мільйонів гривень.

Ще один фігурант тієї ж «бурштинової справи» – Максим Поляков – також позбавлений недоторканності і також на волі під заставу у 300 тисяч гривень.

Загалом у Національного антикорупційного бюро були або залишаються претензії до багатьох із посвідченням народного депутата.

«Ми когось арештовуємо, когось затримуємо. Потім проходить деякий час. Під космічні суми люди виходять і знову починається цей процес поновлення на посадах, скасування запобіжних заходів», – нарікає голова НАБУ Артем Ситник.

«Чи будете голосувати за Антикорупційний суд?» – запитав у Максима Полякова журналіст Радіо Свобода. «Обов’язково!» – відповів той, поспішаючи.

Більш говірким виявився Борислав Розенблат: «От сьогодні стоїть питання Антикорупційного суду для корупціонерів, а скажіть, будь ласка, а для українців, які будуть суди ? Корупційні? Тобто там антикорупційні, а там будуть корупційні?! Я взагалі не розумію цього. Я не боюсь, тому що я, вибачте, не порушував закон».

Розгляд законопроекту відбувався за пришвидшеною процедурою. Такий поспіх щодо важливого суду викликав критику депутатів хоча з виступів на трибуні помітною була небачена єдність. Відтак інтриги, чи пройде варіант Петра Порошенка перше читання, не було. Натомість інтрига залишалась в одному – хто із депутатів ризикне проголосувати проти.

Борислав Розенблат на голосування прийшов і сидів у своєму кріслі, натомість Максима Полякова на робочому місці не було – під час голосування за законопроект він стояв біля виходу за колоною.

«Ви все ж таки голосували сьогодні? – запитують знову журналісти Борислава Розенблата. «Ні-ні! Не голосував. Я послідовна людина. Тобто, на моє переконання, є абсурд, і те, що сьогодні вимагають іноземці, вимагають органи МВФ, там інші від українського парламенту, щоб ми приймали закони».

Максим Поляков на запитання чому не голосував відповів: «Я голосував за створення НАБУ і САП. І що ми отримали? Результат, ефект який? Нульовий. Антикорупційний суд – це фейк».

Показовий момент – жодного голосу «проти». Документ підтримали усі фракції. Хіба що «Опозиційний блок» та його ідейні сателіти у Верховній Раді майже не дали голосів «ЗА» президентський законопроект про Антикорупційний суд. Тепер текст допрацьовуватиметься до другого читання, бо до нього претензії є і в Венеційської комісії, і в МВФ, і у самих депутатів.

«В президентському варіанті закону Антикорупційний суд має розглядати справи про наркотики. Це така хитрість, щоб завалити суд не корупційними справами. Суд має відправляти за грати ТОП-корупціонерів», – наводить приклад депутат Єгор Соболєв.

Не викликає довіри у західних партнерів і процедура відбору суддів. Незалежність людей у мантіях – те, чого Адміністрація президента не хоче допустити, переконує депутат Мустафа Найєм. А наближений до Порошенка лідер фракції «БПП» Артур Герасимов дає зрозуміти – попереду тривалі дискусії.

«Ми очікуємо на професійну дискусію в комітеті для того, щоб якщо є професійні й фахові, а не політичні, думки відносно цього законопроекту, ми прийняли його в другому читанні», – каже Герасимов.

На внесення поправок у президентський законопроект у депутатів та фахівців є два тижні.

«В принципі, для того, щоб привезти його до вимог Венеціанської комісії треба п’ять правок – це трошки тексту і трошки роботи, але прогнозується, що ті, хто хочуть зірвати прийняття Антикорупційного суду будуть вносити тисячі правок. Скільки їх буде, сказати зараз важко», – застерігає парламентар Леонід Ємець.

Депутати, які підтримують створення незалежного Антикорупційного суду, на початок процесу дивляться із стриманим оптимізмом. Бо попри успішне перше голосування – тільки тепер у парламенті розпочнеться справжня битва за Антикорупційний суд.

Цей матеріал підготовлено спеціально для програми «Завтра» – спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна». Дивіться її щонеділі о 18:00 на телеканалі «112 Україна».