Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
06 Березень 2018, Київ 10:07
Політика

Як за Антикорупційний суд голосували фігуранти корупційних скандалів

Народний депутат України Борислав Розенблат

Антикорупційний суд спеціальний орган, який зосередиться на корупційних злочинах ТОП-посадовців, так представляв законопроект заступник голови Адміністрації президента Олексій Філатов. Але, за іронією долі, у залі, серед тих, хто вирішував долю Антикорупційного суду і самі фігуранти корупційних скандалів. До того, як вони поводились та голосували придивились кореспонденти Радіо Свобода.

Наприклад, Борислав Розенблат. Детективи НАБУ підозрюють його в отриманні хабарів за лобіювання видобутку бурштину. З депутата навіть зняли недоторканність, а ще – виключили з президентської фракції. Але він повернувся і з судової зали у сесійну вийшов на волю під заставу у 7 мільйонів гривень.

Народний депутат України Борислав Розенблат
Народний депутат України Борислав Розенблат

Ще один фігурант тієї ж «бурштинової справи» – Максим Поляков – також позбавлений недоторканності і також на волі під заставу у 300 тисяч гривень.

Загалом у Національного антикорупційного бюро були або залишаються претензії до багатьох із посвідченням народного депутата.

«Ми когось арештовуємо, когось затримуємо. Потім проходить деякий час. Під космічні суми люди виходять і знову починається цей процес поновлення на посадах, скасування запобіжних заходів», – нарікає голова НАБУ Артем Ситник.

«Чи будете голосувати за Антикорупційний суд?» – запитав у Максима Полякова журналіст Радіо Свобода. «Обов’язково!» – відповів той, поспішаючи.

Більш говірким виявився Борислав Розенблат: «От сьогодні стоїть питання Антикорупційного суду для корупціонерів, а скажіть, будь ласка, а для українців, які будуть суди ? Корупційні? Тобто там антикорупційні, а там будуть корупційні?! Я взагалі не розумію цього. Я не боюсь, тому що я, вибачте, не порушував закон».

Фігуранти «бурштинової справи» за Антикорупційний суд не голосували (відео)
Embed
Фігуранти «бурштинової справи» за Антикорупційний суд не голосували (відео)

No media source currently available

0:00 0:05:19 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Розгляд законопроекту відбувався за пришвидшеною процедурою. Такий поспіх щодо важливого суду викликав критику депутатів хоча з виступів на трибуні помітною була небачена єдність. Відтак інтриги, чи пройде варіант Петра Порошенка перше читання, не було. Натомість інтрига залишалась в одному – хто із депутатів ризикне проголосувати проти.

Борислав Розенблат на голосування прийшов і сидів у своєму кріслі, натомість Максима Полякова на робочому місці не було – під час голосування за законопроект він стояв біля виходу за колоною.

Народний депутат Максим Поляков
Народний депутат Максим Поляков

«Ви все ж таки голосували сьогодні? – запитують знову журналісти Борислава Розенблата. «Ні-ні! Не голосував. Я послідовна людина. Тобто, на моє переконання, є абсурд, і те, що сьогодні вимагають іноземці, вимагають органи МВФ, там інші від українського парламенту, щоб ми приймали закони».

Максим Поляков на запитання чому не голосував відповів: «Я голосував за створення НАБУ і САП. І що ми отримали? Результат, ефект який? Нульовий. Антикорупційний суд – це фейк».

Народний депутат Максим Поляков
Народний депутат Максим Поляков

Показовий момент – жодного голосу «проти». Документ підтримали усі фракції. Хіба що «Опозиційний блок» та його ідейні сателіти у Верховній Раді майже не дали голосів «ЗА» президентський законопроект про Антикорупційний суд. Тепер текст допрацьовуватиметься до другого читання, бо до нього претензії є і в Венеційської комісії, і в МВФ, і у самих депутатів.

«В президентському варіанті закону Антикорупційний суд має розглядати справи про наркотики. Це така хитрість, щоб завалити суд не корупційними справами. Суд має відправляти за грати ТОП-корупціонерів», – наводить приклад депутат Єгор Соболєв.

Не викликає довіри у західних партнерів і процедура відбору суддів. Незалежність людей у мантіях – те, чого Адміністрація президента не хоче допустити, переконує депутат Мустафа Найєм. А наближений до Порошенка лідер фракції «БПП» Артур Герасимов дає зрозуміти – попереду тривалі дискусії.

«Ми очікуємо на професійну дискусію в комітеті для того, щоб якщо є професійні й фахові, а не політичні, думки відносно цього законопроекту, ми прийняли його в другому читанні», – каже Герасимов.

На внесення поправок у президентський законопроект у депутатів та фахівців є два тижні.

«В принципі, для того, щоб привезти його до вимог Венеціанської комісії треба п’ять правок – це трошки тексту і трошки роботи, але прогнозується, що ті, хто хочуть зірвати прийняття Антикорупційного суду будуть вносити тисячі правок. Скільки їх буде, сказати зараз важко», – застерігає парламентар Леонід Ємець.

Депутати, які підтримують створення незалежного Антикорупційного суду, на початок процесу дивляться із стриманим оптимізмом. Бо попри успішне перше голосування – тільки тепер у парламенті розпочнеться справжня битва за Антикорупційний суд.

Цей матеріал підготовлено спеціально для програми «Завтра» – спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна». Дивіться її щонеділі о 18:00 на телеканалі «112 Україна».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

В ІНШИХ ЗМІ

Загрузка...
Loading...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG