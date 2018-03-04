Російська мілітаризація Криму не завадить деокупації півострова – Чубаров

Розміщення Росією на території включеного Криму сучасних систем озброєння, в тому числі зенітних ракетних комплексів протиповітряної оборони С-400 «Тріумф» не завадить процесу деокупацію Криму. Про це заявив глава Меджлісу Рефат Чубаров 4 березня в ефірі 112 каналу.

Росіяни наповнили півострів усім сучасним озброєнням, але говорити, що це створює перешкоди в контексті деокупацію Криму, я б не став

«Дійсно, росіяни наповнили півострів усім сучасним озброєнням, яке у них є на сьогодні. Їхні зенітно-ракетні системи здатні завдати шкоди країнам членам НАТО – Болгарії, Румунії і Туреччини», – сказав Рефат Чубаров.

«Але говорити про те, що це створює перешкоди, які неможливо подолати в контексті деокупацію Криму, я б не став», – додав депутат українського парламенту.



За словами глави Меджлісу, на Росію активно тиснуть міжнародні партнери України на усіх напрямках, в тому числі й економічними санкціями.



Раніше заступниця директора офісу НАТО в Україні Анн-Крістін Бергені висловила стурбованість у зв'язку з мілітаризацією Криму та розширенням російської військової присутності в регіоні Чорного моря.

На початку 2018 року в районі мису Фіолент у Криму російські військові розгорнули другий дивізіон ракетно-зенітних комплексів С-400 «Тріумф». Журналістам пояснили, що ракетна система контролюватиме небо над Чонгаром і Армянськом – там, де проходить адміністративна межа Криму з материковою Україною.