Ще одне протистояння Києва і Москви: «газова війна-3» (огляд преси)

Газета «День» аналізує причини й наслідки «газової війни-3» між Україною та Росією. Видання наголошує, що будь-які сюжети в контексті відносин Росії й України сприймаються зараз украй напружено, а будь-яке економічне питання перетворюється на дуже заполітизоване. Видання пропонує згадати, як важко розв’язувалися проблеми з постачаннями газу в попередні роки. У сьогоднішніх умовах це буде ще складніше, тож без арбітра не обійтися. І якщо буде хтось, хто допоможе знайти компромісне рішення, це, звичайно, плюс, зазначає газета у статті «Без арбітра не обійтися».

В цьому ж числі газета «День» інформує, що відразу два революційні для економіки України законопроекти має розглянути парламент. Перший – Закон України «Про валюту», який має навести лад в оперціях із валютою. І другий – Закон «Про податок на виведений капітал», який має скасувати податок на прибуток. Ці ініціативи, як наголошує видання, мають пожвавити бізнес-клімат в Україні. Однак, не все так однозначно. Докладніше про небезпеки після ухвалення цих законопроектів йдеться в публікації «Безвіз» для капіталу і «зашморг» для інвестицій?»

А про те, які висновки варто зробити Україні з парламентських виборів у Італії газета «День» розповідає в матеріалі «Хвиля популізму...».

Шлях до національного добробуту українців – не лише у виробничій сфері, а й у захисті власної ідентичності, наголошує газета «Україна молода». Видання пише, що українська економіка після війни і різкого розриву відносин із країною-агресором потроху повертає втрачені позиції. Але експерти та активісти зазначають: на державному рівні для посилення незалежності країни робиться недостатньо. І готові заповнювати порожню нішу. Як саме? Про це йдеться в статті «Економіка «Геть від Москви».

Українська національна валюта продовжуватиме дорожчати упродовж березня, стверджує газета «Україна молода». Видання пише, що гривня відвойовує позиції, втрачені взимку 2017-18 років. І могла б зміцнитись ще більше, якби їй не перешкодив... Нацбанк. Який почав активно скуповувати залишки валюти. І таким чином трохи підтримав долар. Про те, що сприяє зміцненню гривні, йдеться в матеріалі «Із гривнею не розлучайтесь».