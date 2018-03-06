Держдепартаменту США виділили 120 мільйонів доларів для протидії Росії. Поки що не витратили ні цента – NYT

Із наближенням проміжних виборів у листопаді віртуальна війна Росії проти Сполучених Штатів не вщухає. Однак Державний департамент США досі не витратив ні цента з тих 120 мільйонів доларів, які йому в кінці 2016 року було асигновано, щоб протистояти іноземним зусиллям, спрямованим на втручання у вибори або спробам сіяти недовіру до демократії.

У результаті – жоден із 23 аналітиків, які працюють в «Центрі глобальної взаємодії» при Держдепі, який займається боротьбою з російською кампанією дезінформацції, не розмовляє російською мовою, і неприйняття на роботу у відомстві нових працівників завадило заходам вербувати комп’ютерних експертів, необхідних для стеження за діяльністю Росії.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Затримка є лише одним із симптомів переважно пасивної відповіді на втручання Росії президента США Дональда Трампа, який не дуже старається публічно закликати країну протиставити Росії і захищати демократичні інституції. У ширшому контексті зволікання із витратами віддзеркалює глибоку відсутність довіри державного секретаря США Рекса Тіллерсона до здатності його відомства виконати своє завдання і більш розсудливо витрачати державні кошти.

Тіллерсон висловився скептично про те, чи США навіть здатні щось зробити, щоб протидіяти загрозі з боку Росії.

Якщо у них намір втручатися, вони знайдуть спосіб, як це робити

«Якщо у них намір втручатися, вони знайдуть спосіб, як це робити. Ми можемо вжити певні заходи, але це щось таке, що раз вони вирішили це робити, важко буде цьому запобігти», – заявив держсекретар минулого місяця в інтерв’ю Fox News.

США витрачають мільярди доларів на таємні кіберспроможності, але ця зброя виявилася здебільшого неефективною проти російських заходів у Facebook, Twitter тощо.

Роль «Центру глобальної взаємодії» – оцінити російські зусилля і створити механізми протидії, можливо, мережу антипропагандистських проектів у різних часинах світу, пише газета, посилаючись на експертів.

«Зараз є тисячі колишніх російських журналістів, яких видворили з країни або звільнили з роботи, які займаються контрросійськими проектами на вигнанні та можуть допомогти», – сказав Ричард Стенґел, який в адміністрації Обами обіймав посаду заступника держсекретаря з публічної дипломатії і наглядав за роботою «Центру глобальної взаємодії».

Кампанії, спрямовані на привернення уваги до ролі російських «ферм тролів» та російських найманців в Україні та Сирії, можуть бути дуже ефективними», – додав він.

В останні дні адміністрації Обами Конгрес доручив Пентагону відправити в Держдепартамент 60 мільйонів доларів, щоб координувати урядові заходи, включаючи Пентагон і Міністерство внутрішньої безпеки, для протидії антидемократичній пропаганді Росії і Китаю. Це окремо від інших потенційних урядових проектів, як, наприклад, протидії кібератакам.

Тіллерсон впродовж 7 місяців намагався вирішити, чи витрачати ці гроші чи ні. До цього часу вже стало відомо, що у новому фінансовому році асигновано додаткових 60 мільйонів доларів. Відтак протягом наступних 5 місяців відомства сперечалися, скільки виділити Держдепартаменту із цих тепер уже 120 мільйонів доларів.

За найостаннішими повідомленнями Державного департаменту, Пентагон погодився передати 40 мільйонів доларів на ці заходи – всього третину первісно ухвалених Конгресом коштів.

Чиновники Держдепартаменту кажуть, що сподіваються отримати ці кошти наступного місяця.