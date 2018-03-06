Відвідав окупований Крим і Донецьк. Чим ще відомий голова комісії з контролю над силовиками в Чехії, який подав у відставку?

Тиск суспільства переміг – щойно призначений на посаду голови комісії чеського парламенту з контролю Генеральної інспекції органів безпеки комуніст Зденек Ондрачек, якого ще пам’ятають за його участю у придушенні демократичного руху 1989 року, вирішив подати у відставку.

Нормалізація екстремістських поглядів у суспільному просторі Чехії тісно пов’язана із нинішньою трансформацією політичної культури цієї країни. Такі зміни не поділяє ані чеське суспільство, ані окремі чеські політичні діячі. Зокрема, чеське суспільство турбує все більша кількість політиків у сучасній владі із комуністичним минулим – або й без такого минулого, але прихильних до Москви. Найяскравішим прикладом останніх є голова держави – знову обраний на посаду президента Мілош Земан, який симпатизує Кремлю. Але і нещодавно призначений і вже посланий у відставку прем’єр Чехії (він наразі виконує обов’язки голови уряду) – мільярдер та колишній член комуністичної партії Андрей Бабіш: як свідчать документи служби держбезпеки за комуністичного режиму, він був її таємним агентом (Бабіш це заперечує). Черговий гучний резонанс у чеському суспільстві викликало призначення нового голови комісії чеського парламенту з контролю Генеральної інспекції органів безпеки – ним став на початку березня комуніст Зденек Ондрачек. Він під час Оксамитової революції у Празі 1989 року як член тодішньої поліції країни брав участь у розгоні демонстрантів, яких бив палицею. Його призначення викликало суперечки в парламенті Чехії, а на вуличні протести у понеділок, 5 березня, вийшли протестувати десятки тисяч людей по всій країні.

Політик і колишній член чеської поліції часів соціалізму Зденек Ондрачек отримав депутатський мандат у 2013 році. Комуніст (раніше член Компартії Чехословаччини), член фракції Комуністичної партії Чехії і Моравії. Після виборів 2017 року був обраний 2 березня головою Генеральної інспекції органів безпеки (GIBS).

Короткий час працював робітником на паперовій фабриці на півночі Чехії. По тому служив у підрозділі поліції швидкого реагування, закінчив школу прапорщиків поліції. До Комуністичної партії вступив у серпні 1989 року.

Зденек Ондрачек як член поліційного підрозділу швидкого реагування в січні 1989 року брав участь в акції силовиків проти демонстрантів у центрі Праги під час Оксамитової революції.

Пізніше в інтерв’ю для місцевого журналу він визнавав, що тоді бив людей та навіть палицею вдарив дівчину.

Після останнього призначення депутат Ондрачек відмовився визнавати помилки минулого. Свої колишні дії він захищає твердженням, що демонстранти у 1989 році кидали в поліцію каміння та були обладнані небезпечними ланцюгами із зварними металевими кульками.

Ця інформація не підтвердилась. Очевидно, тоді йшлося про чергову кампанію комуністичного телебачення проти опозиції.

Мені подобались уніформи, вони мені подобаються і сьогодні. Можливо, і дисципліна, яку я маю сьогодні, з цим пов’язана.

«Мені подобались уніформи, вони мені подобаються і сьогодні. Можливо, і дисципліна, яку я маю сьогодні, з цим пов’язана. Я так працював, так працювати буду і сьогодні. Я ніколи не порушив закон своєю службою державі», – заявив Ондрачек у чеських ЗМІ після обрання головою парламентської комісії з контролю за силовиками.

Неприпустимі дії Зденека Ондрачека захищає і нинішній президент Чехії Мілош Земан. Він виправдовує їх тим, що робити дурниці, поки ти молодий, – це нормально.

Якщо полк швидкого реагування, який нас часто ганяв на демонстраціях, дав йому такий наказ, то ж він був молодим хлопцем, а молоді хлопці роблять дурниці

«Якщо комуністи кажуть, що не мають на цю посаду нікого іншого, то й чорт із ним, його минулим. Зрештою, якщо полк швидкого реагування, який нас часто ганяв на демонстраціях, дав йому такий наказ, то ж він був молодим хлопцем, а молоді хлопці роблять дурниці», – сказав Земан – який у часи Оксамитової революції сам був у лавах антикомуністичних демонстрантів.

Після Оксамитової революції Зденек Ондрачек, який залишився служити вже в новій поліції, на підставі наказу МВС Чехословаччини виходить із Компартії, потім висувається на посаду слідчого.

Під час роботи у Відділі розслідування корупції та фінансової злочинності він очолював розслідування низки гучних для Чехії корупційних справ. Під час роботи він також продовжив освіту – закінчив офіцерську школу і, за повідомленнями, також здобув аж ступінь доктора. У 2011 році він залишає поліцію, знову вступає до комуністичної партії та починає займатися бізнесом.

Ще до того, як Зденек Ондрачек здобув парламентський мандат на виборах 2013 року, він працював два роки в Палаті депутатів (нижній палаті парламенту Чехії) як радник її ревізійного комітету. Його робота на цій посаді викликала серед депутатів незадоволення. Вже тоді виникла петиція про його відставку. 2014 року тодішній чільник правоцентристської партії «ТОП 09» Мірослав Калоусек назвав його «комуністичною молотаркою» та «комуністичною нишпоркою».

Окрім свого комуністичного минулого, в парламенті він погано прославився, наприклад, тим, що хотів скоротити бюджет Інституту вивчення тоталітарних режимів. А в листопаді 2016 року він очолив групу з 64 депутатів, які запропонували повернути до Кримінального кодексу статтю про покарання за образу президента.

Якщо ви вважаєте, що свобода слова полягає в тому, щоб бути вульгарним, – я так не вважаю і в такому разі без проблем буду цю свободу слова обмежувати

Тоді в інтерв’ю для сайту Aktuálně.cz він заявив, що «Чехія такого закону потребує»: «Якщо ви вважаєте, що свобода слова полягає в тому, щоб бути вульгарним, – я так не вважаю і в такому разі без проблем буду цю свободу слова обмежувати». Натомість президент, за словами Ондрачека «може і вкрасти і вбити», бо голова держави має правовий та процесуальний імунітет, а відтак його дії можуть оцінити лише громадяни під час виборів.

У парламентських виборах 2017 року Зденек Ондрачек став лідером виборчого списку Компартії Чехії і Моравії у Краловоградецькому краї, одному з 14 регіонів Чехії. Його гасло було: «гарантуємо безпеку, покладемо край дешево оплачуваній роботі».

​Ставлення до подій в Україні

Низка українських організацій у Чехії обурилась призначенням Зденека Ондрачека на посаду голови комісії чеського парламенту з контролю Генеральної інспекції органів безпеки та приєдналась до чеського суспільства, вимагаючи його відставки. Головною причиною є його поширювання неправдивої інформації про події в Україні.

У січні 2016 року Зденек Ондрачек разом із іншим депутатом від Компартії Чехії Станіславом Мацковіком незаконно, в обхід встановлених пунктів пропуску і без дозволу української влади, відвідав окуповану територію України в Донецькій області, побував у Донецьку. В рамках триденної поїздки вони зустрілися з представниками угруповання «ДНР», виступили на місцевому телеканалі російської гібридної пропаганди «Оплот», де критикували вступ Чехії до ЄС та симпатизували поїздкам Земана до Китаю і Росії.

«Усі говорять про те, що Україна рухається до Європейського союзу, але якщо говорити про права людини, то такої Європи не повинно існувати – українські владні структури тут вчиняють насильство щодо мирного населення», – заявляв тоді Ондрачек в інтерв’ю місцевим пропагандистським ЗМІ.

Порушуючи українські закони та принципи міжнародного права та сприяючи узаконюванню незаконних дій країни-агресора, у 2016 році він так само незаконно вирушив до Криму за власною «приватною ініціативою».

Україна заборонила в’їзд Ондрачеку після того, як у листопаді 2014 року він зіграв роль «іноземного спостерігача» в окупованому Луганську на тамтешніх псевдовиборах, які влаштували там сепаратисти.