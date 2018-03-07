Диявол криється в деталях. Як розібратися, що спричиняє рак, а що ні?

Якщо вірити заголовкам про результати останніх наукових досліджень, до захворювання на рак може призвести величезна кількість продуктів. Кава, бекон, спаржа, пиво – багато кого бентежить інформація про зв’язок цих харчів із онкологією та часом навіть змушує відмовитися від них. Але, як то кажуть, диявол криється в деталях. Як правильно розуміти результати таких досліджень та на що слід звертати особливу увагу?

«Так, бекон дійсно вбиває нас», – повідомляє заголовок статті The Guardian.

«Десятирічні дослідження доводять, що хімікати, які використовують для виробництва бекону, викликають рак», – мовиться на початку статті.

У нещодавньому дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature, вчені пов’язали вживання спаржі із розповсюдженням агресивної форми раку грудей. А інші науковці знайшли зв’язок між вживанням оброблених харчових продуктів, які мають високий вміст жирів, та високою ймовірністю розвитку раку.

Одна група вчених, тим часом, довела, що кава дуже корисна для здоров’я, а інші пов’язали її вживання із розвитком ракових пухлин. Так само і з пивом – одні дослідники довели, що воно може запобігти раку, інші – що спричинити.

Як розуміти результати досліджень?

Критики попереджають: важливо читати статті до кінця та критично до них ставитися. Наприклад, якщо взяти до уваги результати зі спаржею, «з одного боку, дослідження проводили лише на мишах, і не проводили на людях. Миші – це не люди, і вчені добре знають, що моделі тварин не завжди імітують те, як хвороби «працюють» в людських тілах», – пояснює стаття в Business Insider.

Більшість видів раку є складними захворюваннями, викликаними поєднанням генетичних та екологічних факторів – дуже рідко причиною є щось одне

Щодо, наприклад, перероблених напівфабрикатів – всі знають, що вони шкідливі. Та висновки дослідження не вказують на ці продукти як на єдину причину захворювання, а лише підтверджують наявність зв’язку. Навіть самі дослідники пояснюють, що їхні висновки повинні бути «підтверджені іншими масштабними» дослідженнями, а також необхідно провести додаткові дослідження для встановлення зв’язку, йдеться в CNBC.

А якщо повернутися до статті The Guardian, про яку згадано на початку, не всі готові були прочитати лонгрід еквівалентом у 12 сторінок для того, щоб дійсно розібратися в темі. А наприкінці автори зауважують: «Найбільше постраждають люди, котрі мають низькі доходи, для яких ризик розвитку раку від бекону посилюється іншими факторами ризику».

Що знає науковець, чого не знає пересічна людина

«Десятиріччя наукових досліджень показали, що більшість видів раку є складними захворюваннями, викликаними поєднанням генетичних та екологічних факторів – дуже рідко причиною є щось одне», – йдеться в Futurism.

Кожне дослідження є дуже маленькою частиною набагато більшої картини

За даними Американської онкологічної спілки, існує понад 300 видів речовин та видів діяльності, які дійсно можуть спричинити захворювання на рак, і майже така сама кількість, яка може запобігти його появі.

Важливо зрозуміти, що «кожне дослідження є дуже маленькою частиною набагато більшої картини. Вчені доходять висновку, що пов’язаний виключно з певним набором параметрів, які відкривають двері для подальших експериментів. Первинне дослідження, можливо, було проведено на мишах – висновки могли бути цікавими, але це не означає, що ті самі результати були б і на людях», – йдеться у статті.

Щоб остаточно підтвердити результати досліджень – вченим необхідно тестувати висновки знову й знову, поки до одного й того самого результату не дійдуть сотні а то й тисячі досліджень, зазначає автор.

Starbucks має попереджати про ризик раку?

У Каліфорнії, наприклад, продавців кави незабаром можуть зобов’язати попереджати відвідувачів про те, що їхня кава спричиняє рак.

Група відома під назвою «Рада з освіти та дослідження токсинів» у 2010 році звернулася до суду, який ось-ось має винести рішення. Причиною стало те, що під час варіння кави виділяється органічна сполука акриламід, яка в свою чергу внесена до списку речовин в Каліфорнії, які можуть призвести до раку. У 2002 році шведські вчені довели, що ця речовина міститься і в досить великій кількості інших продуктів, йдеться в Forbes.

«Докази проти акриламіду виявилися досить неоднозначними. Якщо ви дасте сполуку лабораторній миші в дозах, які в 1000 разів перевищують ту кількість, яка може міститися в продукті, це дійсно може спричинити ризик розвитку раку. Але миші – це не люди», – мовиться у статті. Автор також наводить декілька прикладів наукових досліджень, які спростовують факт того, що кава загалом є канцерогеном.

Тому експерти закликають критично ставитися до будь-якої отриманої інформації та не квапитися змінювати харчові звички, спираючись виключно на заголовки або почуту від когось інформацію (яка може ґрунтуватися лише на заголовках). При цьому, все одно важливо пам’ятати про здоровий спосіб життя – вживання достатньої кількості свіжих овочів та фруктів, фізичні вправи та свіже повітря.