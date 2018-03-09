Паралімпійські ігри: 5 фактів про церемонію відкриття

У Пхьончхані офіційно розпочались XXІІ зимові Паралімпійські ігри, що триватимуть до 18 березня. За цей час розіграють 80 комплектів нагород у шести видах спорту. Які виступи на церемонії відкриття не залишили байдужими вболівальників? Хто з країн вперше змагатиметься на зимових Іграх? Детальніше у Щоденнику Паралімпійських ігор.

Найбільші «білі» Ігри за кількістю учасників

ХХІІ Паралімпійські ігри у Пхьончхані стали рекордними. Адже на змаганнях мають зустрітися понад 560 спортсменів, які представлять 49 країн. Уперше на зимовій Паралімпіаді виступають представники Грузії, Таджикистану та Північної Кореї.

Американська делегація найбільша – 68 спортсменів. Команда з Канади має 52 атлети, із Японії приїхали 38, за Південну Корею змагатимуться 36 паралімпійців, а за Норвегію – 32!

Під синьо-жовтим прапором змагатимуться 20 спортсменів та 10 атлетів-лідерів (гайди). І за кількістю учасників Україна на 11-му місці.

І знову без розпізнавальних знаків

Російські спортсмени на Паралімпійських іграх, як і на Олімпіаді, знову змагатимуться без розпізнавальних знаків. Проте на церемонії відкриття атлети відмовилися нести нейтральний прапор, тож із ним йшов волонтер. Усього змагатимуться 29 російських атлетів, яких допустив Міжнародний Паралімпійський комітет. Нагадаємо, що в серпні 2016 року Паралімпійський комітет Росії було відсторонено від Ігор у Ріо-де-Жанейро. У грудні 2017 року це рішення продовжили, аргументуючи, що російська сторона не виконала всіх зобов’язань, щоб відновити членство.

Наприкінці січня 2018 року Міжнародний паралімпійський комітет підтвердив, що деякі російські спортсмени допущені до змагань у статусі «Нейтральний паралімпійський атлет».

Південна та Північна Корея – знову під різними прапорами

Якщо на Олімпійських іграх Південна та Північна Корея на церемонію відкриття вийшли під одним прапором, що викликало обурення в корейців, то на Паралімпіаді дві команди виходили окремо. Збірна Південної Кореї взагалі завершувала парад команд, як господиня. Проте смолоскип до олімпійського вогню несли найкращі спортсмени двох збірних.

Прапороносець України на Іграх-2014 року залишив Путіна без настрою

На параді команд прапороносцем збірної України став найдосвідченіший атлет – Віталій Лук’яненко, який уже чотири рази ставав паралімпійським чемпіоном. Дві нагороди вищого ґатунку завоював у Сочі. Причому на дистанції 12,5 кілометрів він випередив російського спортсмена на 10 секунд. Нагороджувати спортсменів мав російський президент Володимир Путін, проте українця він не привітав.

Неймовірні номери на церемонії

Церемонія розпочалася з «ріки життя», яка впадала в паралімпійський вогонь. Саме ця ріка й стала маршрутом, яким йшли всі команди під час параду.

Один із найчуттєвіших виступів – це пісня дівчини з вадами зору «Прислухайся до мого серця». Вона уявляє кожен вид спорту, в яких змагатимуться паралімпійці. Її уяви «складають» дрони. Тут і біатлон, і гірськолижний спорт, і лижні гонки, і хокей, і сноуборд, і керлінг.

​А ось паралімпійський вогонь запалювали кілька спортсменів, які мають різні варіанти інвалідності. Наприклад, на передостанньому етапі на шляху до паралімпійського вогню, підіймався вгору пара-хокеїст завдяки альпіністському спорядженню, а ось запалював сам вогонь спортсмен в інвалідному візку.

Традиційно для Пхьончхану церемонія відкриття завершується салютом.

P.S. 10 березня: за кого тримати кулаки?

Уже 10 березня українські паралімпійці розпочнуть свою боротьбу у біатлоні за нагороди у Пхьончхані.

О 3:25 на біатлонну трасу вийдуть Максим Яровий та Тарас Радь. Вони мають подолати 7,5 кілометрів сидячи.

О 4:45 змагатимуться Богдана Конашук, Ірина Буй, Юлія Батенкова-Бауман та Людмила Ляшенко.

О 5:05 вболіваємо за Сергія Романюка, Віталія Ситника, Григорія Вовчинського та Ігоря Рептюха.

Із 6:15 тримаємо кулаки за Ольгу Прилуцьку та Оксану Шишкову.

І завершать перший змагальний день для України Олександр Махоткін, Олександр Казік, Дмитро Суярко, Ярослав Решетинський, Віталій Лук’яненко, Анатолій Ковалевський, Юрій Уткін. Українські біатлоністи стартують о 7:00.

Вже о 3:00 Радіо Свобода розпочне Живий блог, у якому ви зможете прочитати останні новини з Пхьончхану! Вболівайте за збірну України разом з нами!