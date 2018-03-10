Висоцький і Цой були б зараз із Макаревичем, а не з Кобзоном – Артемій Троїцький

Російських музикантів, які підтримують війну проти України, схвалюють «великоруську маячню», дуже мало, зазначив в інтерв’ю Радіо Свобода російський музичний критик, публіцист Артемій Троїцький. За його словами, переважна більшість російських митців щодо агресії на Донбасі дотримуються боягузливого нейтралітету. Водночас є 5% прихильників війни і решта 5% – це Андрій Макаревич, Вася Обломов, Юрій Шевчук… Якби дожили до наших днів Володимир Висоцький і Віктор Цой, вони були б разом із Макаревичем і Шевчуком, а не з Кобзоном, Міхалковим, переконаний Артемій Троїцький. Він також проаналізував мілітаристську ейфорію у російському суспільстві після презентації Володимиром Путіним нового озброєння, спрогнозував підсумок протистояння Росії із Заходом, а також відзначив українських рокерів-ветеранів і нові рок-групи.