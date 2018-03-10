Паралімпійські ігри 2018: перше «золото», загалом 5 медалей для України. Живий блог

Це був неймовірний паралімпійський ранок. Дякуємо всім, хто вболівав разом з нами. Вдалого вихідного дня і вболівальникам, які прокинулись разом з Радіо Свобода, і тим, хто спав у цей час, але все рівно підтримував команду. Вже ввечері читайте підсумки переможного дня у традиційному Щоденнику Паралімпійських ігор. А завтра зустрічаємось на тому ж місці у той же час!