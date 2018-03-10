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10 Березень 2018, Київ 11:40
Суспільство

Паралімпійські ігри 2018: перше «золото», загалом 5 медалей для України. Живий блог

Найважливіші події першого офіційного дня змагань, паралімпійські залаштунки та останні новини

Коротко про головне

У Пхьончхані розпочинається перший офіційний день змагань XІІ зимових Паралімпійських ігор. Для «синьо-жовтих» спортсменів – це шоста Паралімпіада. Дебютували українці 20 років тому в Нагано. За цей час здобули 90 нагород, 20 з яких золоті. Чи зміниться статистика вже після першого дня змагань?

08:06

Це був неймовірний паралімпійський ранок. Дякуємо всім, хто вболівав разом з нами. Вдалого вихідного дня і вболівальникам, які прокинулись разом з Радіо Свобода, і тим, хто спав у цей час, але все рівно підтримував команду. Вже ввечері читайте підсумки переможного дня у традиційному Щоденнику Паралімпійських ігор. А завтра зустрічаємось на тому ж місці у той же час!

08:04

За результатами виступів першого дня збірна України стає четвертою у командному заліку. Нагадаємо, що всього 10 березня «синьо-жовті» здобули 5 нагород: «золото» Віталій Лук'яненко, «срібло» Оксана Шишкова, бронзові медалі на рахунку Ігоря Рептюха, Людмили Ляшенко та Анатолія Ковалевського.

07:39

Останній вид змагань завершено. Українці у спринті серед чоловіків з вадами зору здобувають дві нагороди: золота у Віталія Лук'яненка, а бронзова на рахунку Анатолія Ковалевського.

А далі справжній синьо-жовтий фініш. Четвертий - Ярослав Решетинський, п'ятим фінішував Юрій Уткін, шостий результат показав Дмитро Суярко, восьмим став Олександр Казік, дванадцятий - Олександр Махоткін.

07:32

Історія паралімійського чемпіона Віталія Лук'яненка

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