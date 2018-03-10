Паралімпійські ігри 2018: перше «золото», загалом 5 медалей для України. Живий блог

Це був неймовірний паралімпійський ранок. Дякуємо всім, хто вболівав разом з нами. Вдалого вихідного дня і вболівальникам, які прокинулись разом з Радіо Свобода, і тим, хто спав у цей час, але все рівно підтримував команду. Вже ввечері читайте підсумки переможного дня у традиційному Щоденнику Паралімпійських ігор. А завтра зустрічаємось на тому ж місці у той же час!
За результатами виступів першого дня збірна України стає четвертою у командному заліку. Нагадаємо, що всього 10 березня «синьо-жовті» здобули 5 нагород: «золото» Віталій Лук'яненко, «срібло» Оксана Шишкова, бронзові медалі на рахунку Ігоря Рептюха, Людмили Ляшенко та Анатолія Ковалевського.
Останній вид змагань завершено. Українці у спринті серед чоловіків з вадами зору здобувають дві нагороди: золота у Віталія Лук'яненка, а бронзова на рахунку Анатолія Ковалевського.
А далі справжній синьо-жовтий фініш. Четвертий - Ярослав Решетинський, п'ятим фінішував Юрій Уткін, шостий результат показав Дмитро Суярко, восьмим став Олександр Казік, дванадцятий - Олександр Махоткін.
Історія паралімійського чемпіона Віталія Лук'яненка