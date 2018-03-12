Щоденник Паралімпійських ігор: «золотий» Рептюх, неочікувані перемоги та Україна серед найкращих

У третій день змагань на XІІ Паралімпійських іграх Україна здобула три нагороди. Тепер у загальному заліку українські паралімпійці мають 9 нагород (3 золотих, 2 срібних та 4 бронзових) і стають третіми в турнірній таблиці, випередивши команду без розпізнавальних знаків. Про черговий переможний день у традиційному Щоденнику Паралімпійських ігор

Лижні гонки: ранок почали з «золота»

Ігор Рептюх у лижних гонках на дистанції 20 кілометрів фінішував першим, причому відірвався від найближчого суперника майже на дві хвилини.

«Для мого класу дуже зручна траса. І відверто, я був впевнений, що зможу вибороти срібну нагороду. Бо француз Бенджамін Дав’є – сильний суперник. Виграв спринт, дуже високий відсоток через його кваліфікацію, і я маю вирватися вперед, щоб у нього вигравати. Сподівався, якщо буде мороз, лід, жорстка траса, тоді буде моя перемога. Так і трапилося», – прокоментував свою перемогу Ігор Рептюх.

Другим фінішував француз Бенжамін Дав'є. Бронзову нагороду виборов представник Норвегії – Хакон Олсруд.

Українець Сергій Романюк став сьомим. Він подолав дистанцію за 50 хвилин 44,8 секунди.

Серед спортсменів із вадами зору здобули «срібло»

У лижній гонці серед спортсменів із вадами зору змагався лише Олександр Казік (гайда Сергій Кучерявий). Українець показав шостий результат, відставши від лідера на 5 хвилин 20,6 секунди.

Паралімпійським чемпіоном став канадець Брайан Макківер. Срібну нагороду здобув Юрій Голуб із Білорусі. А третім фінішував Томас Кларіон із Франції.

Серед жінок від України змагалися Оксана Шишкова (Віталій Казаков) та Ольга Прилуцька (Борис Бабар). Тандем Шишкова-Казаков уже здобули срібну нагороду в біатлоні, але змогли повторити цей результат уже в лижних гонках. Шишкова до останнього боролася та намагалася наздогнати лідерку, і скоротила відстань до 7,8 секунди. Проте фінішувала другою.

«Втомилася дуже, відверто кажу. Це були важкі 15 кілометрів. Результат неочікуваний, бо вперше вийшла на цю дистанцію. Не вистачило 8 секунд до першого місця. Тож будемо ще тренуватися, бо через чотири роки хочу все «золото» забрати. Кажу Віталіку (гайда Оксани Шишкової, – прим.ред.), що він має ще мене потерпіти до наступних Паралімпійських ігор», – сміється Оксана Шишкова

Білоруська лижниця Світлана Сахненко фінішувала з часом 49 хвилин 11,7 секунди. Михайліна Лисова, яка виступає під нейтральним прапором, стала третьою.

Ще одна українка Ольга Прилуцька фінішувала шостою.

Серед жінок, які змагаються стоячи, утратили нагороду на останніх хвилинах

Катерина Румянцева, яка виступає під нейтральним прапором, з першої хвилини захопила лідерство. Тож за «срібло» і «бронзу» розпочалася боротьба між двома українками Юлією Батенковою-Бауман та Людмилою Ляшенко. Проте на фінішній контрольній позначці неочікувано другою стала ще одна представниця команди без розпізнавальних знаків Анна Мініна. Бронзова медаль на рахунку українки Людмили Ляшенко.

«Нелегко гонка далася, але я задоволена. Я не очікувала, що зможу на останньому кілометрі наздогнати Юлю Батенкову-Байман, перегнати і виграти», – каже Людмила Ляшенко.

Юлія Батенкова-Бауман стає четвертою, а Богдана Конашук – восьма.

«Це була найважча гонка: і по дистанції, і по трасі. Я переборола себе і змогла більше, ніж очікувала. Але з іншого боку – розумію, що не на всі ділянках зробила те, що хотіла. В деяких моментах здавалася, бо було дуже важко», – прокоментувала свій виступ дебютантка Богдана Конашук.

Сноубординг: українець не пробився до чвертьфіналу

Єдиний представник України в сноубордингу Іван Ошаров припиив боротьбу в 1/8 фіналу на дисципліні «крос». На цьому етапі спортсмени змагаються за принципом «на виліт». Суперником українця став фінський сноубордист Матті Суур-Намарі. Він же став паралімпійським чемпіоном у цьому виді.

Слендж-хокей: США любить цифру 10?

Відбулися чергові матчі з слендж-хокею. США вже другий матч поспіль завершує з рахунком 10:0. Цього разу американці «розстріляли» шайбами Чехію. Цікаво, чи залишиться це тенденція в матчі проти Південної Кореї.

Збірна Канади виграє третій матч. Для «кленових» кожна зустріч завершується з розгромним рахунком, проте в грі проти Норвегії вони забили усього 8 шайб. Здавалось би, багато. Але для Канади – це просто розм’ятися.

Італія перемогла Швецію з рахунком 2:0.

Командний залік

Україна здобула 9 нагород, з яких три золоті, 2 срібні та 4 бронзові й посіла третє місце в турнірній таблиці. Лідирує збірна США, на її рахунку 15 медалей (6 «золота», 5 «срібла» та 4 «бронзи»). Далі – збірна Франції. Вона має 9 нагород – по три кожного ґатунку.

Україна обійшла спортсменів, які виступають під нейтральним прапором, та збірну Канади.

За кого вболівати 13 березня?

Уся увага 13 березня буде прикута до біатлону. Чоловіки долають 12,5 кілометрів, жінки – 10 кілометрів.

О 3:55 виступатиме український дебютант Тарас Радь серед спортсменів, які змагаються сидячи.

О 5:30 тримаємо кулаки за Богдану Конашук, Ірину Буй, Юлію Батенкову-Бауман та Людмилу Ляшенко.

О 5:50 починає боротьбу паралімпійський чемпіон Ігор Рептюх, Сергій Романюк та Віталій Ситник.

З 6:20 вболіваємо за Ольгу Прилуцьку та Оксану Шишкову.

І о 7:40 справжні баталії розгорнуться, адже змагатимуться одразу 7 представників України: Олександр Махоткін, Олександр Казік, Дмитро Суярко, Ярослав Решетинський, Анатолій Ковалевський, Юрій Уткін та паралімпійський чемпіон Віталій Лук’яненко.