«Ми робимо життя корупціонерів складнішим» – Дарія Каленюк

Згідно із законодавством Європейського союзу, банки зобов’язані перевіряти походження грошей та активів національних публічних діячів (politically exposed persons), до яких належать політики, державні управлінці, а також їхні родичі та пов’язані особи, наприклад, бізнес-партнери. У випадку підозрілої інформації щодо походження грошей та активів такі рахунки чи трансакції можуть бути заморожені. Як створювати бази даних таких осіб і працювати з ними, вчать українські антикорупційні діячі на тренінгу для громадських активістів та журналістів з країн Східної Європи та пострадянського простору.

На відкритті тренінгу, який відбувається у Празі з 12 до 15-го березня на базі Інституту правової ініціативи Центральної та Східної Європи, посол України в Чеській республіці Євген Перебийніс зазначив, що ознакою успішного антикорупційного наступу в Україні є те, що основними інструкторами є саме громадяни України.

Уряд не подолає корупцію без сприянння громадянського суспільства

«Боротьба з корупцією – це завдання уряду, але її не можливо успішно вести без сприянння громадянського суспільства», – зазначив у виступі посол Перебийніс.

За словами одного з тренерів, виконавчого директора «Центру протидії корупції» Дарії Каленюк, вони зібралися з колегами з різних країн, щоб, окрім іншого, поділитися досвідом створення бази даних національних публічних діячів в Україні й розглянути можливість створення бази даних країн регіону.

У цій базі мали б бути особи з Казахстану, Молдови, Росії, Східної Європи тощо. Така база ще більше ускладнила б життя корупціонерам з усього регіону, адже банки охоче використовуватимуть подібний розширений реєстр – він містить публічно доступні факти, викладені англійською мовою й підтверджені документами.

Українські брудні гроші курсують світом, а є юридичні інструменти, як ці гроші заморозити

«Українські брудні гроші курсують світом, а є юридичні інструменти, як ці гроші заморозити й зробити користування цими грошима українськими корупціонерами неможливим», – поділилася досвідом боротьби з корупцією Каленюк у Празі.

Перевірка, згідно з європейським законодавством, відбувається наступним чином: банки перевіряють клієнтів фізичних осіб та власників юридичних осіб, які відкривають рахунки чи проводять операції. Якщо клієнт кваліфікується як національний публічний діяч, фінансова установа визначає джерела статків і коштів. У випадку підозрілих операцій, наприклад, переказу грошей невідомого походження, банк подає звіт про неї до європейського органу фінансового моніторингу і утримується від здійснення операції.

Правоохоронні органи країн ЄС на основі звіту розпочинають розслідування щодо відмивання грошей. Як тільки слідство розпочате, рахунки можуть бути заблоковані, розповідали на навчальному семінарі.

В Україні діє відкрита база даних національних публічних осіб, яка збільшує, за словами її творців з «Центру протидії корупції», ризики корупційної діяльності осіб викладених в ній.

Ознакою ефективності такої бази даних Дарія Каленюк називає постійні звернення до неї людей з проханням прибрати їхні прізвища, адже потрапляння в базу створює для них проблеми як в Україні, так і за її межами.