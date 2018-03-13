Нічого не змінюється? 9 переконань європейських партнерів щодо України  

Вибори 2019 року будуть для України випробуванням, боротьба з корупцією залишається найважливішим завданням, а нинішнє гальмування процесу реформ підриває довіру до них та викликає «втому» з боку громадян. Про це йдеться в робочому документі (non-paper) до майбутнього засідання Ради міністрів ЄС, який є у розпорядженні Радіо Свобода.

Його авторами є 13 найближчих європейських партнерів України: Литва, Польща, Данія, Хорватія, Чехія, Естонія, Фінляндія, Латвія, Словаччина, Швеція, Словенія, Ірландія та Великобританія.

«Процес реформ наразі досяг критичної точки. Останнім часом було започатковано низку важливих реформ, які стосуються пенсій, освіти та охорони здоров’я, але їхня реалізація лише починається або відстає. Уряд не повністю дотримується критеріїв ЄС та МВФ. Активісти та експерти з громадянського суспільства попереджають про ризик руху в зворотному напрямку. Незавершені реформи загрожують підривом довіри до процесу реформ та призводять до втоми й розчарування реформами серед українців», – йдеться у документі.

Європейські партнери звертають увагу на те, що в Україні вже ширяться «популістські аргументи, мовляв, процвітаюче і добре функціонуюче суспільство може бути реалізоване без болючих реформ. Вибори 2019 року стануть випробуванням для України».

В документі, підготовленому спеціально до засідання Ради міністрів ЄС 19 березня, наводяться дев'ять переконань найближчих партнерів України в Європейському союзі, на основі яких повинна будуватися співпраця Києва і Брюсселя:

Ми повинні і надалі заохочувати нинішнє керівництво України до реформ, зокрема, у сферах боротьби з корупцією, правосуддя, виборів, правоохоронних органів, приватизації, енергоефективності та дерегуляції. Нам не слід уникати говорити про це відверто. Водночас, слід не допустити надання платформ для популяризації своїх ідей популістам, які озброїлися прореформаторськими та антикорупційними гаслами. Ми повинні допомагати українському уряду протидіяти неправдивим заявам, що, мовляв, з 2014 року нічого не змінилося. Нам слід сприяти позитивному висвітленню успішних українських реформ. Слід ще більше посилити стимулювання реального прогресу реформ у ключових сферах. Й робити це виважено. Ми повинні чітко заявляти, що політична асоціація та економічна інтеграція з ЄС неможливі без ретельної та прозорої адміністративної, політичної й економічної трансформації. Окрім необхідної більш цілеспрямованої технічної допомоги, зокрема, для досягнення прогресу в порядку денному щодо Угоди про асоціацію та ЗВТ, нам слід продовжувати надання Україні довгострокових, але і гнучких програм. Ми повинні збільшити свою підтримку для подальшого поглиблення контактів "від людей до людей" та професійних обмінів, щоб продемонструвати, що ми підтримуємо не лише державні установи й структурні реформи, але й безпосередньо звертаємось до українських громадян. Першочергову увагу ми повинні приділяти роботі на політичному рівні в таких важливих питаннях, як створення Антикорупційного суду та виборчої реформи. Ми повинні продовжувати надавати підтримку громадянському суспільству в його вирішальній ролі: моніторингу та рушійної сили програми реформ. Ми повинні захищати громадянське суспільство з огляду на зусилля, які спрямовані на звуження простору їхньої діяльності й особливо це стосується активістів у боротьбі з корупцією. Ми повинні надати Україні нашу підтримку в розвитку міцності та протидії російській дезінформації, кібератакам та іншим гібридним заходам за час до українських виборів 2019 року.

Non-paper є неофіційним документом, який виноситься на закриті переговори в інституціях ЄС, зокрема в Раді міністрів. Його метою є досягнення згоди щодо тих чи інших неоднозначних політичних питань. Нерідко розповсюдження таких документів є спробою дізнатися реакцію інших сторін переговорів на потенційні рішення.