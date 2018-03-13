Картини Емми Андієвської знайшлися у Чернівцях

Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Степан Мельничук повідомив, що картини цьогорічної лауреатки Шевченківської премії Емми Андієвської, які вона подарувала місту, не загубилися, а перебувають в університеті. Як пише ректор на сайті Університету, частину робіт університет урамив за свої кошти і вивісив у різних приміщеннях навчального закладу. Решта картин зберігається в фондах університету.

Всі подаровані нею картини наявні у Чернівецькому університеті, і немає підстав припускати, що вони втрачені

«Запевняємо авторку, що всі подаровані нею картини наявні у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича і немає підстав припускати, що вони втрачені», – мовиться у заяві ректора.

Минулого тижня в інтерв’ю Радіо Свобода Емма Андієвська сказала, що близько сотні подарованих нею картин для музею в Чернівцях «десь зникли».

Я їм подарувала 100 картин, серед них 20 двометрових картин. А потім почали люди цікавитися музеєм Емми Андієвської у Чернівцях. І дізналися: ні картин, ні музею нема

«Я подарувала вже картин на цілий музей, і ці картини десь зникли. Мені запропонували у Чернівцях: «Подаруйте нам картини, і ми створимо музей». І я їм подарувала 100 картин, серед них 20 двометрових картин, решта менших, і які то були картини! А потім почали люди цікавитися музеєм Емми Андієвської у Чернівцях. І дізналися, що ні картин, ні музею нема. Є пару картин, що висять у Музеї імені Федьковича, а решта – невідомо де. Так що зник музей» – сказала художниця.

За словами ректора університету Степана Мельничука, 2007 року Емма Андієвська відвідала свою персональну виставку, яка відбувалася у чернівецькому культурно-мистецькому центрі «Вернісаж».

Факт передачі картин до Чернівців підтвердила і керівниця Чернівецького обласного відділення українського фонду культури Валентина Діаковська.

Вона розповіла, що близько 10 років тому Емма Андієвська передала сотню своїх картин ЧНУ імені Юрія Федьковича, під час її виставки у Чернівцях.

«У ході зустрічей з боку керівництва університету було висловлено думку про можливість створення постійної виставки творів Андієвської задля популяризації її творчості. На той момент велися переговори між університетом та Чернівецькою обласною державною адміністрацією про передачу в користування університетом приміщення Чернівецького музею буковинської діаспори, який мав стати основою музею сучасного мистецтва. Однак такого рішення до сьогодні не було прийнято», – повідомляє ректор.

У розмові з чернівецькою кореспонденткою Радіо Свобода він уточнив, що музей чи картинну галерею для робіт Емми Андієвської Університет та обласна адміністрація домовлялися зробити у приміщенні, закріпленому за Резиденцією, однак пізніше через зміни у керівництві ОДА, музей так і не постав.

«Ми зробили у цьому приміщенні виставку. Але потім в області змінили голову ОДА, нам відмовилися передавати приміщення. Ми кілька разів зверталися, але безрезультатно», – сказав Степан Мельничук.

За рішенням ректора, усі картини Емми Андієвської найближчим часом виставлять у Блакитній залі університету.

«Університет висловлює свою готовність якнайактивніше долучитися до формування музею сучасного мистецтва, якого надзвичайно потребують Чернівці, надаючи колекцію картин пані Андієвської у постійне використання», – йдеться на офіційному сайті ЧНУ.

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