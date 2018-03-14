Міністерство інформаційної політики не заборонятиме одіозних сайтів – Золотухін

Міністерство інформаційної політики вимагає не заборони сайтів, а перевірки публікацій на них, наголошує заступник міністра Дмитро Золотухін. За його словами, мова йде про тексти, в яких містяться заклики до повалення конституційного ладу в Україні. Медіаюрист Роман Головенко звертає увагу на прогалину в українському законодавстві щодо регулювання інтернету: за його словами, немає навіть єдиного визначення новинних сайтів, які необхідно регулювати.

Заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін зазначає, що обов’язок моніторити інформацію на предмет порушення закону на Мініформполітики покладає доктрина інформаційної безпеки України.

Мова не йде про одіозні сайти. Мова йде про тексти

«Мова не йде про конкретні ресурси, мова не йде про якісь одіозні сайти, які розповсюджують інформацію. Мова йде про тексти, мова йде про висловлені публічно заяви і заклики, що містять ознаки, тому що все ж таки ми постійно наголошуємо, що Міністерство не є правоохоронним органом і не має можливості, не має законодавчих норм, які дозволяють нам позначати, є це порушення норм права, чи ні.», – пояснює чиновник.

Водночас він наголошує: згідно з законом Мінінформполітики не має повноважень самостійно визначати наявність у текстах порушень закону. Натомість цим мають займатись правоохоронні органи, які на запит міністерства здійснюватимуть правовий аналіз публікацій. На думку держслужбовця, це питання буде в юрисдикції Служби безпеки України.

Золотухін зазначає: хоча деякі ЗМІ «балансують на межі», очевидних ознак порушення кримінального законодавства в їхній роботі немає. Водночас він визнає і хиби державного регулювання.

До цього часу не змогли сформувати законодавче поле, яке б давало можливість повного циклу

«На превеликий жаль, маємо зізнатись, що до цього часу не змогли спільно з парламентом, із громадським суспільством, усіма людьми, які зацікавлені і працюють в цій царині, сформувати таке законодавче поле, яке б давало можливість робити цю діяльність повного циклу: казати, що дійсно є інформація, яка шкодить конкретним інтересам України, на неї треба зважати, треба з нею щось робити. Але це не означає, що ми не повинні виконувати наявне законодавство», – впевнений чиновник.

Все більше суспільних відносин переходить в інтернет – юрист

Медіаюрист Інституту масової інформації Роман Головенко зазначає, що контроль над контентом, розміщеним в інтернеті, українське законодавство ніяк не регулює.

Якщо йдеться про новинні сайти, немає визначення з цього питання – що таке новинний сайт?

«Є прецедент, коли за указом президента на підставі рішення РНБО і закону про санкції були заблоковані деякі сайти. Що стосується інших сайтів, то в нас чіткого регулювання немає, і звичайно, якщо йдеться про новинні сайти, наприклад, то за аналогією можна було б говорити, що це блокування треба застосовувати за рішенням суду тільки. Але знову ж таки, якщо немає чіткого регулювання, навіть немає визначення з цього питання – що таке новинний сайт?», – міркує експерт.

Він зауважує, що регулювати інтернет поступово починають по всьому світу, але не заперечує побоювань щодо можливих зловживань.

Є проблема недовіри суспільства до влади

«Є проблема недовіри суспільства та індустрії до влади і загалом позиція самої індустрії з приводу того, що взагалі нас не чіпайте, і все буде добре. Хоча все більше суспільних відносин переходить в інтернет і його доведеться регулювати», – впевнений Головенко.

Медіа-експерт Сергій Рачинський заявляє, що заборона сайтів не має ніякого стосунку до боротьби проти російської пропаганди. Адже, за словами експерта, заборонені сайти мають мізерну відвідуваність і були створені не дуже давно.

В міністерстві платять гроші людям, які ці сайти вивчають, а потім створюють перелік

«Це чисто пропагандистський проект, і якби його не помітили, то він би вмер сам. Але тепер, через те, що він заборонений, ті люди, які його створювали, підуть до свого начальства і скажуть «от дивіться, ми створили сайт, українці його заборонили, давайте нам грошей – ми ще створимо». Насправді, таких сайтів можна створювати щодня по кілька штук. І з нашого, українського, боку я бачу в міністерстві виключно інтерес в тому, що вони просто платять гроші якимось людям, які ці сайти всі вивчають, а потім створюють перелік сайтів, які треба заборонити, за що, мабуть, отримують непогані гроші. Тобто, фактично, тут створюється, так би мовити, партнерство», – переконаний Рачинський.

Віктор Золотухін цю критику відкидає.

«З усією повагою до пана Рачинського, те ж саме можна сказати і про злочинців. Тобто злочинці скоюють якісь напади пограбування, а поліція це все вивчає і це може здаватись симбіозом», – заперечує він і нагадує, що моніторити сайти з Міністерство обов’язує закон.

Політолог Олександр Курбан вважає становище, в якому опинилась Україна, унікальним, адже вперше інформаційну зброю застосовують проти цілої країни в таких масштабах. Це, на його думку, ускладнює розробку механізмів протидії.

Одними заборонами, нормативно-правовими актами ми війну не зупинимо

«Тут проблема не тільки законодавчого плану. Тут проблема ще й пов’язана з культурою, традиціями, громадським суспільством і таке інше. Бо одними тільки заборонами, одними нормативно-правовими актами ми цю війну не зупинимо, ми себе не захистимо. Треба робити комплексні дії. В цьому плані проблема дискусійна, специфічно складна, її потрібно вирішувати крок за кроком відповідно до тих викликів, які є на теперішній момент», – вважає Курбан.

На переконання експерта, Україна обирає між західним та російським підходами до контролю за інформацією.

В нас така ситуація, що ми коливаємось між російською тоталітарною моделлю цифрової тиранії та моделлю європейської цифрової демократії

«Західна модель інформаційного суспільства будується на відкритості, на альтернативності джерел інформування. В нас така ситуація, що ми коливаємось між російською тоталітарною моделлю цифрової тиранії та моделлю європейської цифрової демократії. Поки що ми остаточно не влаштували свою систему, ми йдемо у форматі такого пошуку. Як воно далі буде – покаже час», – підсумовує політолог.

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