Наталена Королева: українська письменниця і чеський Мелник

Прага – Цього місяця минає 130 років від дня народження Наталени Королевої, української письменниці, більша частина життя якої пов’язана з Чехословаччиною. У місті Мелник нинішній Чехії Наталена Королева з чоловіком, письменником і художником Василем Королевим-Старим, жила від 1926 року, тут також у 1966 році закінчилась її життєва дорога.

В Будинку культури міста Мелник відбувся вечір пам’яті Наталени Королевої, організований Центром інтеграції іноземців у місті Мелнику і за підтримки мерії цього міста. Про життєву і творчу дорогу української письменниці розповіли на вечорі чеський історик-україніст Богдан Зілинський і мер міста Мелник Цтірад Мікеш – він також у своєму виступі заявив, що мерія перебирає на себе опіку над похованнями відомих українців у Мелнику, а також пообіцяв, що на будинку, де жили Наталена Королева і Василь Королів-Старий, буде встановлена пам’ятна таблиця. На виставці в Будинку культури були представлені літературні твори Наталени Королевої українською та чеською мовами, а також картини Василя Королева-Старого. На вечорі пролунали українські пісні, з привітанням до присутніх виступив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

Про Наталену Королеву сьогодні вже відомо багато, розшукані, вивчені й дбайливо складені до єдиного ланцюга небуденні й надзвичайно цікаві факти її біографії. При цьому, однак, є й низка нерозгаданих до кінця подій. Відомо, що дівчинці при народженні за давнім іспанським звичаєм батьки дали ім’я Кармен-Альфонса-Фернанда-Естрелья-Наталена, прізвище Дунін-Борковська, за прізвищем батька – графа Адріана Юрія Дунін-Борковського, мати – Марія Клара де Кастро Лачерда Медінаселі – була іспанкою. Місцем народження Наталени вважається Сан-Педро біля Бургоса в Іспанії, але окремі джерела не виключають і українську Волинь, саме там Наталена провела перших п’ять років свого життя, там також вперше почула українську мову.

Драматичні події і втрати

Життя Наталени Королевої йшло під знаком драматичних подій і втрат, подорожей і переїздів і незгасної жаги творити. Мама Наталени померла при пологах, вихованням зайнялась волинська бабуся, потім дівчинку перевезли до Іспанії, 12 років вона навчалась у монастирі в Нотр-Дам-де-Сіон у французьких Піренеях, там активно вивчала мови, але також спів, музику і медицину, які потім стали в пригоді. В Києві навчалась в інституті шляхетних дівчат, Київ також подарував одну важливу зустріч – із композитором Миколою Лисенком, який присвятив своїй талановитій учениці твір «Зоря з місяцем над долиною зустрічалася».

Далі був Санкт-Петербург у Росії, навчання в Археологічному інституті, розкопки в Єгипті й італійських Помпеях. Перша світова війна внесла до життя Наталени значні зміни, але і втрати: помер батько, потім перший чоловік – перський князь Іскандер Гакгаманіш ібн Куруш. Як сестра милосердя з Товариством Червоного хреста три роки провела на фронті, була поранена, наприкінці 1919 року опинилась у Львові, звідти вдалось дістатись до Чехословаччини. Не знала тоді, що тут, у невеликому чеському місті Мелник неподалік Праги, розпочнеться її літературна праця, яка назавжди змінить життя, інтелектуальні й соціальні орієнтири, що також на чеських землях закінчиться її життєва подорож.

Життя в Чехословаччині

У Празі Наталена познайомилась із Василем Королевим-Старим – письменником і художником, працівником дипломатичної місії УНР в Чехословаччині, який став її чоловіком, помічником, літературним наставником. Під впливом Василя Королева-Старого Наталена перейшла на українську мову, перше оповідання «Гріх» (1921 р.) написане українською.

Наталена Королева – авторка багатьох повістей й оповідань, присвячених українській історії й міфології, вона також уклала один з перших чесько-українських словників, яким прагнула допомогти українській громаді в Чехословаччині і наблизити чехів до України.

У 1926 році Наталена Королева і Василь Королів-Старий придбали невеличкий будиночок у місті Мелник, який став важливим центром життя української громади в цьому місті. Тут 1 липня 1966 року Наталена Королева померла, як і Василь Королів-Старий, вона похована на міському цвинтарі.

Українська громада в Чехії поставила своєю метою й надалі популяризувати ім’я відомої української письменниці в чеському середовищі, продовжити пошуки літературних творів Наталени Королевої, які, можливо, ще чекають на публікацію.