Бійці роти «Торнадо»: герої чи злочинці – покаже апеляція

Апеляційний суд Києва почав розглядати апеляцію на рішення Оболонського районного суду столиці, який засудив вісьмох бійців колишньої роти спецпризначення МВС «Торнадо» на різні терміни, від 8 до 11 років позбавлення волі, а ще трьох – до умовних покарань. Адвокати бійців стверджують, що в оскаржуваному вироку вже немає первісних, найбільш тяжких звинувачень, як-от убивства та зґвалтування. Однак навіть визнані судом звинувачення (привласнення майна, незаконне проникнення до будівель тощо) не доведені, стверджує сторона захисту. Зі свого боку, депутат Юрій Тимошенко заявив про свій намір взяти засуджених на поруки. Тим часом у Генпрокуратурі наголошують, що провина бійців є цілком доведеною і що вирок є занадто м’яким, особливо щодо трьох «торнадівців», які отримали умовні терміни.

​Кількадесят активістів, численні журналісти та відеооператори і потужний кордон Нацгвардії – такий вигляд мав двір Апеляційного суду Києва 16 березня перед початком розгляду апеляції у справі бійців колишньої роти МВС спеціального призначення «Торнадо».

Справа, вирок у якій виніс Оболонський суд Києва, була і є «закритою», тож журналісти не можуть перебувати на процесі. Проте до початку засідання їх допустили до зали суду, щоб вони мали змогу поспілкуватися з засудженими, їхнім захистом та обвинуваченням.

Підтримати вояків прийшли добровольці з інших формувань, зокрема з «Правого сектору» та батальйону ЗСУ «Айдар». Вони вигукували «Героям слава!», а в ув’язненні представників роти звинувачували не суд, а чинну владу, зокрема президента Петра Порошенка та його оточення.

Проте були й ті представники влади, які прийшли висловити засудженим свою підтримку. Так, депутат від «Народного фронту» та ветеран бойових дій Юрій Тимошенко заявив, що бійці «Торнадо», яких засудили, є справжніми захисниками України, а звинувачення проти них, на його думку, неправдиві. Юрій Тимошенко згадав випадок, коли підрозділ «Торнадо» врятував життя бійцям батальйону МВС імені Кульчицького, в якому Тимошенко тоді служив.

«Я прийшов захистити цих хлопців. Адже вони ніколи не кидали своїх побратимів. Коли ми з батальйоном Кульчицького потрапили під обстріл, нас обстрілювали з висоти, половина бійців уже були поранені – і не було жодних наказів надати нам підкріплення. І вони, бійці «Торнадо», всупереч наказу, взяли дві «броні», вирушили до нас, почали вогонь і прикрили наш відступ,» – пригадує депутат.

«Ми – бультер’єри, які захищають свого господаря»

У відповідь колишній командир роти «Торнадо» Руслан Онищенко заявив, що він та його побратими не були ідеальними, але – вони щиро боролися за Україну.

«Ми такі, які є: емоційні, амбітні, швидкі. А яким має бути захисник України? Декоративну собачку-болонку гарно тримати вдома на дивані, чухати її за вушком. Але ми – не такі. Ми – бультер’єри, які захищають свого господаря. Ми не вчиняли тих викрадень, зґвалтувань, про які казав суд. Не було ніякого злочинного угруповання, яке нам закидали. Але я признаюся у злочині: я пішов на виручку батальйонові імені Кульчицького без наказу. Ми таких наказів не виконували. А ще я виходив з Дебальцева не так, як наказали, по дорозі. Я сказав бійцям: «п…дуйте мінним полем!». Отак і сказав. І ми вийшли з мінімальними втратами. І з Іловайська ми теж вийшли не «зеленим коридором», а розпорошилися і вийшли малими групами. Я – злочинець, бо не виконував ідіотських наказів генералів!» – відреагував Онищенко.

Зі свого боку, адвокат бійців Руслан Сушко наголосив, що найтяжчі обвинувачення, які попервах висували його підзахисним, у вироку Оболонського суду зникли: там немає нічого ні про убивство, ні про зґвалтування. Але навіть ті статті, за якими бійців визнали винними (ідеться про заволодіння чужим майном, проникнення до приміщень та незаконне утримання особи під вартою), на думку Сушка, є недоведеними і ґрунтуються лише на свідченнях кількох осіб, які розповідали суду «одне про одного».

Зі свого боку, представник Генеральної прокуратури України Руслан Кравченко наголосив, що прокуратура, зокрема, не згодна з тим, що трьом із підсудних суд призначив занадто м’які вироки, а решта отримала набагато менші терміни ув’язнення, ніж просили прокурори.

Винуватість чи невинуватість тепер має встановити апеляція

Засуджені бійці «Торнадо» роблять заяви про свою невинуватість, але визначити, чи правдивими вони є, може лише апеляція, наголошує політолог Кирило Сазонов, який відстежує перебіг цього процесу. Окрім того, він закликає не оцінювати за законами мирного часу дії вояків-добровольців (усіх, а не лише представників «Торнадо»), а натомість враховувати умови воєнного часу.

Якими б вони не були – це ті люди, які першими стали на захист України. І якби не вони – Україна не збереглася би в нинішніх межах, і російські війська, імовірно, стояли би у Києві

«Заяви є лише заявами. Треба дочекатися рішення апеляції, це дуже важливо. Якщо вони дійсно не виконували, як вони кажуть, «ідіотських наказів», то відповідати перед законом мають ті, хто ці накази віддавав. Ми маємо розуміти, що на війні майже не було ангелів. Тобто, були, але вони зазвичай помирали першими. Також треба розуміти, що бійці добровольчих батальйонів є різними. Хтось – хороший, хтось – так собі, хтось – досить поганий. Але судити за звичайними мірками їх не можна. Адже якими б вони не були – це ті люди, які першими стали на захист України. І якби не вони – Україна не збереглася би в нинішніх межах, і російські війська, імовірно, стояли би у Києві», – визнає політолог.

Попри те, що розгляд справи є закритим, деякі з українських ЗМІ провели власні розслідування і опитали свідків та потерпілих у тих подіях, які інкримінують бійцям роти «Торнадо».

«Злочинна група» в «Торнадо»

17 червня 2015 року головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що в роті «Торнадо» виникла злочинна група, яка в Лисичанську на Луганщині незаконно утримувала в підвалі місцевих жителів, вчиняючи проти них насильницькі дії: побої, катування, спричинення тілесних ушкоджень і особливо жорстоке сексуальне насильство.

Тоді в роті звинувачення на свою адресу відкидали і пов’язували такі заяви з тим, що її бійці не пускали на окуповану частину Донбасу та з неї потяги, які, на їхню думку, нібито везли «контрабанду». У Луганській обласній військово-цивільній адміністрації такі дії назвали незаконними.

18 червня 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби особливого призначення МВС України «Торнадо», але пізніше наголосив, що гідні її бійці, які несли службу чесно, будуть зараховані до інших підрозділів.

7 квітня 2017 року Оболонський районний суд Києва засудив до різних термінів позбавлення волі 12 колишніх бійців колишньої спецроти МВС «Торнадо». Оскільки судове засідання було закритим, першим повідомив подробиці вироку учасник процесу, головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

Групу колишніх «торнадівців», яких затримали, підозрювали за понад десятьма статтями Кримінального кодексу України, зокрема у створенні злочинної організації, перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, незаконному позбавленні волі або викраденні людини, катуванні, доведенні особи до замаху на самогубство, насильницькому задоволенні статевої пристрасті неприродним способом, в опорі представникові влади, незаконному заволодінні транспортним засобом.

У тексті вироку (частина його є засекреченою) бійців підрозділу визнали винними лише за частиною з цих статей, найтяжчі злочини суд не підтвердив, стверджують адвокати «торнадівців».