ГПУ: справу щодо «Нової пошти» розслідують за двома статтями

У Генеральній прокуратурі заявляють, що кримінальне провадження щодо «Нової пошти» розслідують за статтями «зловживання службовим становищем» і «ухилення від сплати податків». Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

«За даними ДФС та за матеріалами кримінального провадження, посадові особи групи споріднених компаній використовували злочинну схему, спрямовану на надання послуг з переводу в готівку безготівкових коштів та з мінімізації податкових зобов’язань підприємств-клієнтів шляхом формування фіктивного податкового кредиту з проведенням безтоварних операцій з використанням підроблених документів підприємств з ознаками фіктивності, що призводило до несплати податків в особливо великих розмірах», – написала вона.

За словами Сарган, генеральний прокурор Юрій Луценко взяв під особистий контроль розслідування цього кримінального провадження, наступного тижня він заслухає матеріали провадження.

«Якщо доказів порушення законодавства з боку посадових осіб ТОВ «Нова пошта» не буде здобуто, кримінальне провадження буде закрито», – додала речниця.

Генеральна прокуратура України сьогодні проводила обшуки в офісах «Нової пошти» в Києві, Харкові, Дніпрі та Полтаві.

Співвласник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк повідомив у Facebook про обшуки в трьох містах: Києві, Харкові та Полтаві.

«Вперше в моїй практиці проводять обшук мого кабінету і мене особисто. Забирають особистий комп'ютер», – написав підприємець.

«Нова пошта» заснована в 2001 році, компанія здійснює доставку документів, вантажів і посилок для фізичних осіб та бізнесу. Згідно з інформацією на сайті «Нової пошти», компанія має понад 2300 відділень, більш ніж 1400 поштоматів для видачі або прийому посилок та 40 сортувально-перевантажувальних терміналів. Вона працює в майже 1000 міст та сіл