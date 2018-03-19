Масові акції не вирішать внутрішню кризу – Клочок 

Імпічмент президента необхідний, аби уникнути узурпації влади, переконаний член політради партії «Рух нових сил» Іван Слободяник. Натомість політичний експерт Валерій Клочок стверджує – масові акції не можуть вирішити тих проблем, які зараз є головними для України. Водночас він вважає, що за підсумками акції «Руху нових сил» в неділю є за що критикувати і владу, і активістів.

Почалися репресії за критику корупційних діянь уряду, почалися утиски наших активістів

Член політради «Руху нових сил» Іван Слободяник стверджує, що відставка президента стала вимогою його політичної сили через те, що влада ігнорувала попередні побажання.

«Ми починали з вимог антикорупційного суду, нового виборчого закону і ще низки інших законопроектів. Але ми побачили, що реакція президента і його фракції була не просто ігноруванням цих вимог, а навпаки – почалися політичні репресії за критику корупційних діянь і фактів уряду і його оточення, почалися утиски наших активістів, Міхеїла Саакашвілі просто викрали і вивезли за кордон. Безумовно, ми вважаємо, що першим кроком має бути відставка президента або його імпічмент», – заявляє Слободяник.

Крім того, він переконаний, що в разі, якщо Порошенко залишиться на посаді, він може узурпувати владу.

Президент впливає на весь силовий блок, в 2019 році він зможе так само фальсифікувати вибори, як це відбулося 18 березня в Росії. Ми не хочемо путінізації України

«Президент впливає на весь силовий блок, ми розуміємо, що фактично в 2019 році він зможе так само фальсифікувати вибори, як це відбулося 18 березня в Росії. Ми не хочемо путінізації України, тому вважаємо, що він повинен піти. Законопроект про імпічмент абсолютно необхідний, тому що останні потрясіння, які були в країні – це і 2004, і 2014 рік – власне були через те, що, по-перше, президент узурповував владу, а по-друге, не було процедури усунення його від влади», – стверджує політичний діяч.

Слободяник зазначає, що масові акції – це політичний інститут, розрахований на реакцію влади. Дату недільної акції, запевняє він, обирали без будь-якої прив’язки до виборів президента Росії чи річниці анексії Криму.

Ми не стежимо за виборами в Росії

«Ми не стежимо за виборами в Росії. Хто стежить – хай за цим і стежить. Ми собі логістично обирали дату для мітингу, яка нам була зручна. Ми живемо українською політикою для українського суспільства», – стверджує представник РНС.

Політик та політичний експерт Валерій Клочок тим не менш засуджує вибір дати для проведення акції.

«Що стосується дати, в яку «Рух нових сил» обрав проведення акції – на мій погляд, вона невдала. Я б не проводив особисто, якби мав вплив, і не рекомендував би їм. Заклики, з якими вийшли вчора учасники протесту, жодним чином не стосувалися ні Криму, ні виборів у Росії», – аргументує він у студії «Ранкової Свободи».

Клочок вважає нелогічним з боку активістів розбирати інсталяцію на Майдані Незалежності, адже конструкції їм не заважали.

Але не схвалює він і заходи правоохоронців. На думку експерта, не варто було заважати активістам провести акцію.

Коли літня жінка бачить озброєного автоматом поліцейського чи найгвардійця – це не нормально в центрі міста, де немає війни

«Реакція людей доволі неоднозначна, тому що коли виходить літня жінка з метро і бачить озброєного автоматом з чотирма ріжками бойових набоїв поліцейського чи члена Нацгвардії – вибачте, це не зовсім нормально в центрі міста, де немає війни», – міркує він, хоча загалом реакцію влади на діяльність опозиційного руху оцінює позитивно.

«Що б там не говорили сьогодні опозиційні сили чи влада, але влада сьогодні веде дуже грамотну політтехнологічну війну зі своїми опозиціонерами».

Клочок не бачить в українському суспільстві запиту на таку кількість масових акцій, що їх проводить «Рух нових сил».

Частота акцій нівелює їх, зменшує їхню вагомість

«Частота (акцій – ред.), з якою їх проводить «Рух нових сил», на мій погляд, нівелює їх, зменшує їхню вагомість як форми прояву незгоди з діями влади. І люди реагують більш пасивно на це. Бо якщо акція поводиться одна на півроку – згадайте період 2004 року, коли обрали Ющенка. У Києві акції проходили 50-тисячні, людей виходила величезна маса. І тоді реакція влади була – ой, мабуть, щось відбувається. А сьогодні такими частими щомісячними акціями – ну, чергова хода», – порівнює він.

Скоро мітинги «Руху нових сил» зовсім згаснуть, вважає виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Олександр Леонов.

Була б дуже цікава картинка для російського телебачення: «хаос в Україні – голосуйте за стабільність»

«Була велика небезпека того, що у випадку провокацій була б дуже цікава картинка для російського телебачення і підкріплення «хаос в Україні – голосуйте за стабільність». Це просто характеризує і учасників, і процес. Всі події, ми бачимо, не відбивалися на електоральних перспективах. Я думаю, що все це буде все ж таки загасати – саме от рух Саакашвілі, тому що він був певним двигуном. Ті, хто залишились тут, вони не можуть так само запалювати своїх прибічників», – припускає Леонов.

Валерій Клочок називає першочерговою проблемою України наразі війну на Донбасі. На його переконання, масові акції – це нормальне явище, проте вони мали б бути спрямовані на вирішення тих викликів, які стоять перед всією країною.

У нас є величезна внутрішня криза в Україні. В такий спосіб – спосіб проведення акцій – вона вирішитись не може

«Світова практика говорить про те, що якщо влада не розуміє або робить неправильні кроки і суспільство незадоволене, то воно виходить на акцію протесту, збирається гурт людей, десятки, сотні тисяч, і говорять: ми так не хочемо жити. Інше питання: як на це реагує влада. Сьогодні вона на це реагує в свій спосіб. У нас є величезна внутрішня криза в Україні, яку треба вирішувати. В такий спосіб – спосіб проведення акцій – вона вирішитись не може», – стверджує політичний діяч.

Натомість, переконаний він, влада та опозиція мали б об’єднатись перед спільною загрозою.

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