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Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предлагает за счёт бюджета страны погасить долги оккупированных территорий за электричество. Пока что такое предложение имеет вид законопроекта и обсуждается в Кабмине. Луганские энергетики уже заявили, что поддерживают инициативу Минэнерго. А вот эксперты считают, что перекладывать все долги на бюджет и на дисциплинированных потребителей абсолютно неправильно.

Погашение долгов ОРДЛО за электроэнергию за счёт средств госбюджета предусматривает проект закона, опубликованный на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Документ под названием «Об особенностях погашения образовавшейся задолженности на оптовом рынке электрической энергии» появился ещё в октябре прошлого года. Но заговорили о нём после того, как в марте его внесли на обсуждение правительственного комитета. В документе не указана точная сумма долга ОРДЛО – определить её должна будет специальная межведомственная комиссия. Но одним из вариантов погашения этого долга указаны расходы по бюджетной программе.

Как прошли первые слушания и когда этот проект закона может появится в Верховной Раде, в пресс-службе министерства ответить не смогли.

Тем временем в «Луганском энергетическом объединении» считают этот документ единственным вариантом разрешить кризис на их предприятии. Об этом рассказал гендиректор «ЛЭО» Владимир Грицай. По его словам, сейчас предприятие парализовано из-за финансовых санкций, по большей части из-за долгов неподконтрольных территорий. В частности, в 2015 году правительство определило «ЛЭО» единственным поставщиком электроэнергии в Луганской области. На неподконтрольные территории электричество поставлялось до 25 апреля 2017 года. Но оплата оттуда не поступала. Накопился долг в 5 миллиардов гривен.

Никто не хочет разбираться – откуда эти долги?

«С декабря 2016 у нас все деньги изымаются. «Энергорынок» закрепляется по судебным решениям, чтобы повесить на нас эти долги. Абсолютно никого не волнует, что на территории области идёт война. Никто не хочет разбираться – откуда эти долги? Могли ли мы повлиять на ситуацию по сбору этих денег?» – говорит Владимир Грицай.

Крупнейшие должники – Алчевский меткомбинат и шахты ДТЭК – Грицай

За деньги госбюджета могут погасить не только долги жителей ОРДЛО, а и задолженность крупных промышленных предприятий.

По словам Владимира Грицая, основными должниками по неподконтрольным территориям Луганской области являются «Алчевский металлургический комбинат», а также шахты корпораций ДТЭК и «Метинвест».

Эти предприятия были перерегистрированы на подконтрольной территории и работали до марта прошлого года. Но за электроэнергию не платили, несмотря на решение судов.

Бизнес-группы должны сами погашать свои долги – Герус

Перекладывать все долги на бюджет и на дисциплинированных потребителей абсолютно неправильно, считает глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус. По его словам, нужно провести расчёт долгов в разрезе предприятий и все бизнес-группы должны сами закрыть свои долги.

Многие предприятия просто перестали платить за электроэнергию ещё с марта 2016 года

«По моему мнению, неправильно все долги по одну гребёнку. Надо разбираться в причинах долгов, почему они возникали и были ли чьи-то умышленные выгоды от этих долгов. Действительно, то же «Луганское энергетическое объединение» поставляло электроэнергию в зону АТО не потому что хотело, а потому что были такие правила, установленные правительством. Но многие предприятия, которые декларировали свою работу в рамках законодательства Украины, просто перестали платить за электроэнергию ещё с марта 2016 года, в том числе и шахты группы ДТЕК», – рассказал Андрей Герус.

По его мнению, вероятность принятия закона в таком виде достаточно небольшая. Однако некоторые финансово-промышленные группы лоббируют это решение и могут включать мощную мотивационную составляющую, чтобы провести это решение через парламент.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)