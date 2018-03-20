Кремль діє в Україні через неадекватних людей (огляд преси)

Надія Савченко – типовий інструмент дестабілізації політичної ситуації в Україні в руках російських спецслужб. Вона є персонажем для хаосу, зазначає експерт «Газети по-українськи» політолог Михайло Басараб. Він вважає, що Москва діє через неадекватних людей, які самою присутністю у процесі створюють несерйозне ставлення до політики, підривають довіру до держави. У випадку терактів, не Савченко повинна кидати гранати чи стріляти. У неї інша роль. Бути дестабілізуючим фактором, наголошує експерт. Тож якщо судовий процес над Савченко затягнеться і не дасть на виході результату, то спричинить подальше падіння довіри до влади, переконує видання.

Газета «День» нагадує, що Україна опинилася в епіцентрі боротьби між цивілізованим світом, який уособлюють країни Заходу, і Росією, яка намагається повернути собі статус наддержави. Без допомоги цивілізованих країн Росія поглинула б Україну, як вона поглинула її століттям раніше. Однак, як зазначає видання, Україна повинна гідно влитися в коло європейських народів, тож потрібно діяти за їхніми принципами. Це важко, тому що це потрібно робити демократичними засобами: треба терпіти ворожі канали; треба більш-менш ґречно поводитися з такими одіозними фігурами, як Надія Савченко або Міхеїл Саакашвілі; треба поважати приватну власність тих олігархів, які поєднані з російською економікою, наголошує газета.

А в статті «Агресор – консолідується, ми – сваримося...» газета «День» пише, що 18 березня стало доволі значущим й показовим днем. З одного боку, «обрання» Путіна на новий 6-річний президентський термін свідчить про явну концентрацію його влади та про прикру безпорадність залишків російської опозиції. З іншого ж боку, показовими стали події на київському майдані Незалежності, що відбулись тієї ж неділі. Журналістів вразило, що учасники протестної акції в запалі обурення розібрали конструкції, присвячені життю й здобуткам визначних діячів кримськотатарського національного руху. У газетярів склалося враження, що в той час, коли російський агресор жорстко консолідується, українці – сваряться, причому Путін, діючи дуже спритно в своїх інтересах, постійно запускає в Україні «матрицю Руїни». Щонайгірше – вестися на його провокації, наголошує газета.

Доля наступних президентських виборів – у руках Петра Порошенка. Якщо він вирішить іти на другий термін – у нього величезні шанси перемогти, стверджує експерт «Газета по-українськи». Він вважає, що у суспільстві є величезний негатив щодо Порошенка. І водночас розуміння, що сьогодні альтернативи йому в Україні немає – для тих завдань, які повинен виконувати глава держави.

Із часів незалежності України в пенітенціарній системі нічого не змінювалося. І зараз вона потребує значних перетворень, наголошує «Газета по-українськи». Над проектом реформи працювали майже рік. Існує багато проблем – старі будівлі, брак коштів, низькі зарплати працівників. Поставили діагноз системі. Розібрали, які потрібні ресурси й розпочали роботу. Вже закрили 13 колоній. Докладніше про реформу пенітенціарної системи розповідає «Газета по-українськи».