Росія проводить масштабні військові навчання в окупованому Криму і на півдні після перемоги Путіна

Збройні сили Росії проводять масштабні військові навчання в південних регіонах країни, а також в окупованому Криму і в грузинських Абхазії та Південній Осетії. Навчання розпочались у понеділок, 19 березня, наступного дня після російських президентських виборів минулої неділі, на яких перемогу отримав чинний президент Володимир Путін. Навчання відбуваються одночасно майже на двох десятках військових полігонів.

За повідомленнями російських інформаційних агентств, в навчаннях беруть участь підрозділи ракетних військ і артилерії. Про масштаби говорять цифри – в них бере участь вісім тисяч військовослужбовців. Для порівняння: в російсько-білоруських навчаннях «Захід-2017» в середині вересня минулого року брало участь, за офіційними даними, 13000 вояків (представники НАТО говорили про загальну кількість у 100 тисяч залучених військовослужбовців).

Усього до нинішніх навчань залучено майже півтори тисячі одиниць військової техніки, включно з системами залпового вогню – «Торнадо», «Град» та «Ураган». Системи цих видів також є в зоні бойових дій на Донбасі з боку російських гібридних сил і активно використовувались на початкових стадіях конфлікту.

Згідно з повідомленнями, бойові стрільби відбуваються на 19 полігонах Південного військового округу, а географія охоплює окупований Крим, сусідню з Україною Ростовську область, а також кілька областей півдня Росії, територію автономій на Північному Кавказі, включно з Чечнею.

До навчань також залучені російські військовослужбовці на базах у сепаратистських регіонах Грузії, Абхазії та Південній Осетії, які Тбілісі вважає окупованими Москвою, а також російські вояки, дислоковані на території Вірменії (Росія має базу в Ґюмрі).

Прикметний час для Росії проводити такі навчання – лише наступного дня після президентських виборів

Навчання, які почались наступного дня після президентських виборів у Росії, на яких переміг нині чинний президент Володимир Путін, триватимуть місяць. Саме на це звертають увагу цього разу, хоча сам факт навчань в Південному військовому окрузі на півдні Росії – не новина. Ці ж 19 військових полігонів приймали навчання на початку вересня 2017 року.

Експерт американського аналітичного центру Stratfor Юджин Чаусовський: «Прикметний час для Росії проводити такі навчання – лише наступного дня після президентських виборів».

​Мілітаризація Криму

З моменту анексії чотири роки тому Москва значно посилила військову присутність у Криму і неодноразово проводила навчання одночасно і на Кримському півострові, і в сусідній Росії, в Південному військовому окрузі.

Про мілітаризацію Криму Росією говорив днями постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.

Крим вже починає ставати такою гарячою точкою не лише в тому сенсі, що він незаконно анексований, а й у тому, що він несе загрозу європейській безпеці

«Росія починає готувати підґрунтя для розміщення в Криму ядерної зброї. Розконсервовуються старі місця зберігання ядерної зброї. Все це дуже серйозно… Тобто Крим вже починає ставати такою гарячою точкою не лише в тому сенсі, що він незаконно анексований, а й у тому, що він несе загрозу європейській безпеці», – сказав Єльченко в інтерв’ю «Голосові Америки».

Він додав, що Росія, крім того, використовує військові бази на півострові для перекидання військового контингенту та техніки на територію Сирії.

Навчання в анексованому Криму проводяться регулярно. Скажімо, наприкінці січня були навчання з залученням систем залпового вогню. Тоді ж у Севастопольській бухті загін протидії диверсійним силам провів навчання з залученням швидкохідних катерів, в ході якого росіяни тренувалися в затриманні підводних диверсантів.

Навчання на контрольованих Росією територіях або сепаратистських анклавах, де є її війська, викликають спротив країн, чию територіальну цілісність було порушено.

Скажімо, наприкінці січня Міністерство закордонних справ Молдови заявило протест проти російських військових навчань на території Придністров’я, де дислокується 1400 російських вояків. Зокрема, молдовське відомство було обурене «провокаційною поведінкою незаконно розквартированих російських військ», а особливу «стурбованість викликала участь в навчаннях силових структур невизнаного Придністров’я».

В середині лютого українські повітряні сили виявили максимальне наближення російської авіації до східного кордону та лінії розмежування в зоні конфлікту на Донбасі. Тоді ж стало відомо, що група російських стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95 у супроводі пари винищувачів Су-30 здійснила проліт у повітряному просторі анексованого Криму і випрацьовувала умовні пуски крилатих ракет у напрямку материкової частини України.

Раніше занепокоєння мілітаризацією анексованого Кримського півострова висловлювали представники НАТО.