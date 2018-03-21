Шість бомб у Техасі: що відомо про «серійного підривника», який не здався живим

Поліція США повідомляє, що в Остіні загинув підозрюваний у скоєнні серії вибухів в техаському місті. Коли його намагалася затримати поліція, він підірвав себе на стоянці біля готелю в Остіні.

Припускають, що він стоїть за серією вибухів в техаському місті, які тримали жителів міста в страху останні два тижні. Єдине, що поліція повідомила про підозрюваного – йому було 24 роки.

Поліція змогла знайти його за допомогою свідків і відео. Раніше в ЗМІ повідомлялося, що його зафіксували камери спостереження, коли він доставляв одну зі своїх бомб.

Хронологія вибухів

2 березня

Від вибухівки, залишеної на ганку будинку, загинув 39-річний житель Остіна Ентоні Стівен Хаус. На той момент поліція вважала те, що сталося, «одиничним випадком» і не говорила про те, що бомба була в посилці.

12 березня

Злочинець залишив бомбу в посилці на ганку ще одного будинку в Остіні. Вона вибухнула, коли 17-річний Дрейлін Мейсон заніс її в будинок близько 6:45 ранку. Підліток загинув, його мати була поранена.

Через кілька годин, приблизно о 12:00, в поліцію надійшло повідомлення про черговий вибух бомби в посилці. 75-річна Есперанза Геррера отримала серйозні поранення.

18 березня

Несподіванкою для поліція стала четверта бомба. Вона була закладена прямо на одній з вулиць Остіна і здетонувала, завдяки непомітно натягнутому дроту. Постраждали двоє молодих людей, які йшли вулицею.

Поліція вирішила, що всі вибухи пов'язані, і назвала злочинця «серійним підривником».

20 березня

П'ята бомба вибухнула на конвеєрі поштової служби FedEx, в офісі, який розташований недалеко від Сан-Антоніо в тому ж штаті Техас. Співробітниця пошти отримала несерйозні поранення.

Через кілька годин поліція виявила ще одну посилку з бомбою в офісі FedEx в Остіні. Бомбу знешкодили.

Перша реакція влади – розгубленість

Поліція пропонувала винагороду в 115 тисяч доларів за інформацію про підривника. Влада через ЗМІ також зверталися до самого злочинця з проханням пояснити свою мотивацію або висловити хоч якісь вимоги.

Передбачалося, що вибухи можуть бути злочинами на ґрунті ненависті. Перші дві жертви були афроамериканцями.

Зміна тактики і використання дроту для детонації бомби змусили поліцію припустити, що у злочинця більш високий рівень підготовки і знань, ніж вони вважали раніше.

Поліція зверталася до громадськості з проханням бути обережними при отриманні будь-яких посилок і дзвонити в поліцію, якщо у людей були якісь підозри.

Оригінал – на сайті спецпроекту «Настоящее время»