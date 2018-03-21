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Кабинет министров Украины 21 марта в одностороннем порядке прекратил действие программы экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы. Кабмин поручил Министерству иностранных дел Украины проинформировать об этом правительство России. Однако до сих пор Россия остаётся одним из крупнейших экономических партнёров Украины.

Доля России в совокупном обороте внешней торговли Украины в 2010 году составляла примерно одну треть. Именно тогда президент России Владимир Путин и украинский премьер Николай Азаров подписали Программу экономического сотрудничества Украины и России на 2011–2020 годы.

Украину тогда втягивали в так называемое Единое экономическое пространство – ЕЭП, напоминает политолог Тарас Чорновол. Одной из главных целей программы было увеличить оборот не сырья, а уже готового продукта. Например, тогдашние руководители хотели сделать так, чтобы украинский «Ан» был не украинским а украинско-российским.

Мы разорвали соглашения по самолётам «Ан», по машиностроению у нас ничего не переплетается

«Мы разорвали наши крупнейшие соглашения по самолётам «Ан» с Россией, по машиностроению у нас вообще ничего не переплетается. В производстве энергоресурсов, в основных экономических направлениях интеграции уже нет. На уровне государства взаимная торговля стремится к нулю. Остаётся пока частный бизнес, который регламентировать не удаётся», – считает Тарас Чорновол.

Украина частично привязана к энергоносителям из России

В результате войны и европейского выбора Украины доля российского импорта упала с трети до 10% и продолжает падать, констатирует экономист Андрей Блинов. Украина пока зависима от России по энергоносителям, хотя в последнее время может обойтись без российского газа, закупая его в Европе. Топливо для атомных электростанций, в большей части, поставляется из России, но его реально заменить американским или французским, считают экономисты.

Сама программа 2011–2020 годов уже давно не работала, считает Андрей Блинов.

Россия создаёт искусственные препятствия следованию грузовых автомобилей со стороны Украины

«Я бы назвал это жестом, который непосредственно на условия торговли не повлияет. Намного больше на условия торговли сегодня влияет введение каких-либо ограничений на поставку товаров, антидемпинговые расследования. Или, например, то, что сегодня происходит на таможенном пункте Гоптовка. Россия создаёт искусственные препятствия следованию грузовых автомобилей со стороны Украины», – обратил внимание Андрей Блинов.

Оккупированный Донбасс остаётся привязан к российскому рынку

Частный бизнес найдёт пути для того, чтобы торговать на выгодных рынках, несмотря на политические приоритеты Украины – тому много примеров, считает экономист НАН Украины Вячеслав Ляшенко. Особенно это касается привязанной к российскому рынку неподконтрольной части Донбасса.

Украинская торговая марка была произведена в Беларуси. То же самое можно организовать по другим видам

«Я когда полтора года назад был в Донецке, то зашёл в продуктовый супермаркет. Там стояла водка украинской торговой марки. Я взял в руки бутылку – оказалось, что эта украинская торговая марка была произведена в Беларуси. Это пример того, как то же самое можно организовать по другим видам продукции», – рассказал Вячеслав Ляшенко.

Программа предусматривала ежегодное увеличение объёмов торговли Украины и России на 15–20%, а к 2020 году количество предприятий с общими инвестициями должно было увеличиться в 5 раз. Эта программа была не обязательна к исполнению, поэтому односторонний разрыв не грозит Украине какими-либо санкциями, утверждают эксперты-международники.

ОСТАННІЙ ВИПУСК ДОНБАС.РЕАЛІЇ

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)