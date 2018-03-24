Білецький про імовірність перевороту, «водевіль» справи Савченко і спілкування з Аваковим

«Влада вирішила погратися в силовий сценарій» – таким чином народний депутат, лідер партії «Національний корпус», засновник полку «Азов» Андрій Білецький прокоментував обшуки на заводі «АТЕК» у Києві. В інтерв’ю Радіо Свобода Білецький переконував, що ніяких порушень закону з боку «Азову», «Національного корпусу» не було. Гість студії сказав, що «Національний корпус» доведе цю справу до суду і разом з іншими патріотами не дозволить «монтувати нову диктатуру» в Україні. При цьому Білецький зазначив, що в Україні не буде військового заколоту. Водночас, за його словами, значна частина фронтовиків не зброєю, а як ідею готова підтримати силову зміну влади. Причиною цього Білецький називає ситуацію всередині України – «економічну, соціальну, політичну, моральну деградацію».