Сотні тисяч американців протестують проти широкого доступу до вогнепальної зброї

Сотні тисяч американців вийшли у суботу на загальнонаціональний марш з вимогою збільшити контроль над продажем та володінням вогнепальною зброєю. На марш закликали вийти молоді люди і студенти, які вимагали жорсткіших законів щодо вогнепальної зброї.

На сторінках спеціального сайту «Марш за наші життя» та в соціальних мережах учасники ходи та їхні однодумці публікували фотографії з акції.

Марші відбулися в різних частинах Америки та за кордоном.

Організаторами маршу стали учні середньої школи Марджорі Стонеман в Паркленді, штат Флорида, де під час масової стрілянини 14 лютого загинуло 17 осіб. Вогонь відкрив 19-річний колишній учень школи.

Учитель середньої школи, де сталася стрілянина, Даррен Левін під час маршу сказав, що йому важко повірити, що заклик його учнів мав такий величезний відгук.

Все, на що ми можемо сподіватися, як учителі, це побачити, як наші молоді люди вживають кроки, необхідні для реальних змін

«Все, на що ми можемо сподіватися, як учителі, це побачити, як наші молоді люди вживають кроки, необхідні для реальних змін», – сказав він, додавши, що це лише початок.

«Ці діти не збираються зупинятися», – сказав він.

Учасники «Ходи за наші життя» вимагають, щоб життя дітей було пріоритетним в країні, де масові стрілянини в школах стали епідемією.

Акцію у Вашингтоні спостерігачі оцінюють як один з наймасовіших молодіжних протестів з часів руху проти війни у В’єтнамі. Велика частина учасників акції – школярі та студенти. У демонстрації у Вашингтоні взяли участь представники багатьох штатів, які приїхали в столицю США на автобусах.

«Хода за наші життя» носить позапартійний характер, і оратори наголошували, що закликатимуть голосувати за тих кандидатів до Конгресу, які підтримують їхні вимоги. Однак серед демократів помітно більше прихильників обмежень на продаж зброї, а Національна стрілецька асоціація США, яка бореться проти таких обмежень, традиційно підтримує республіканців.

Учасники акції закликали боротися з партійними та іншими інтересами, які захищають право на володіння зброєю. «Ми говоримо вже досить», – закликали вони.

Міністр юстиції – генеральний прокурор США Джефф Сешнс заявив, що має намір домагатися зміни класифікації зброї. Сешнс запропонував вважати напівавтоматичну зброю, оснащену так званими «легкими прикладами», автоматичною. Саме з такого виду зброї були вбиті 58 осіб та сотні отримали поранення минулого року під час стрілянини на концерті в Лас-Вегасі.

У США автоматичну зброю заборонено продавати приватним особам, володіння нею – незаконно. Тобто зміна класифікації на федеральному рівні призведе до фактичної заборони цих пристроїв на всій території країни, відзначають американські ЗМІ.

За опитуваннями, кампанія суттєво вплинула на громадську думку – у Сполучених Штатах стало більше прихильників обмежень на продаж зброї.

Нове опитування вказує на зміну настроїв: 69 відсотків опитаних американців вважають, що закони про зброю повинні бути жорсткішими, у порівнянні із 61 відсотком у жовтні 2016 року та 55 відсотками у жовтні 2013 року.

В цілому опитування показало, що 90 відсотків демократів, 50 відсотків республіканців та 54 відсотки власників зброї зараз виступають за жорсткіші закони щодо контролю над зброєю.

Але майже половина американців, як виявило опитування, не очікують, що їхні політики вживатимуть заходів, щоб змінити закони про зброю.

Студентські активісти, однак, почали зосереджуватися на реєстрації виборців, зважаючи на те, що в листопаді мають відбутися проміжні вибори до Конгресу.

Сайт «Марш за наші життя» повідомляє, що майже досягнуто цілі зібрати 3,8 мільйона доларів.

У марші, який відбувався у Нью Йорку, взяв участь відомий співак, член групи The Beatles, Джон Маккартні, який сказав кореспонденту CNN, що він вийшов підтримати марш, тому що від вогнепальної зброї загинув його друг, співак Джон Леннон.

Актор Джордж Клуні та його дружина адвокат Амал Клуні зробили внесок на суму півмільйона доларів. Таку ж суму пожертвували актриса та телеведуча Опра Вінфрі, режисер Стівен Спілберґ та режисер Джеффрі Катценберґ. Ведуча Еллен Де-Дженерес і фотовидавничий сервіс Shutterfly оголосили про спільний внесок розміром 50 тисяч доларів. Модель Кріссі Тейґен та її чоловік музикант Джон Ледженд обіцяли 25 тисяч доларів.