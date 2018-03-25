Грицак: у битві з агресором загинули 23 співробітники СБУ

23 співробітники Служби безпеки України загинули «у битві» з Росією, заявив голова СБУ Василь Грицак з нагоди 26-ї річниці з дня створення спецслужби.

«Співробітники української спецслужби воюючи на видимих і невидимих фронтах ефективно захищають національні інтереси держави, законні права та свободи громадян. Передовою для нас стала вся країна. Ми знешкоджуємо ворога не лише в районі проведення антитерористичної операції, але й у глибокому тилу. Низький уклін 23 нашим героям, які віддали життя у битві з агресором, що занапастив рідну землю», – сказав Грицак.

Відносини між Україною й Росією загострилися після анексії Криму й початку збройного конфлікту на Донбасі.

Президент Петро Порошенко заявив, що протягом 2017 року Служба безпеки України затримала 591 людину за підозрою в терористичній діяльності, зборі розвідувальної інформації і сприяння підтримуваним Росією бойовикам.