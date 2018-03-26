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26 Березень 2018, Київ 16:04
Фотогалереї

Чотири роки Національної гвардії України у 17 фото

26 березня Україна щорічно, починаючи з 2015 року, відзначає День Національної гвардії, до якої у 2014 році пішли сотні активістів Євромайдану.

Це – військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи МВС, було створене 13 березня 2014 року після ухвалення Верховною Радою відповідного закону.

Уже 15 березня близько 500 добровольців із Самооборони Майдану вирушили на полігон у село Нові Петрівці. 5 квітня 300 резервістів першого добровольчого батальйону оперативного призначення НГУ склали присягу на вірність Україні​. Сформований з добровольців Самооборони Майдану цей батальон пішов на схід: спочатку до Павлограду, а потім на бойове чергування в район Ізюм – Слов'янськ.​

Від початку проведення антитерористичної операції на Донбасі загинули 212 бійців Національної гвардії, а 794 були поранені.

182 нацгвардійці на сьогодні посмертно нагороджені державними нагородами, трьом із них присвоєно звання Героя України.

Радіо Свобода зібрало найяскравіші фото з життя Національної гвардії України за останні 4 роки.
Члени батальйону самозахисту &laquo;Майдан&raquo; під час тренування на базі МВС України поблизу Києва. 14 березня 2014 року Перші 500 добровольців прибули сюди для навчання, щоб отримати право на службу в новоствореній Національній гвардії України
1 Члени батальйону самозахисту «Майдан» під час тренування на базі МВС України поблизу Києва. 14 березня 2014 року

Перші 500 добровольців прибули сюди для навчання, щоб отримати право на службу в новоствореній Національній гвардії України
Студенти Національної академії Національної гвардії України під час тренувань поблизу Харкова. 12 березня 2015 року
2 Студенти Національної академії Національної гвардії України під час тренувань поблизу Харкова. 12 березня 2015 року
Робочий візит президента України Петра Порошенка до Національної гвардії у Харківській області. 26 травня 2015 року
3 Робочий візит президента України Петра Порошенка до Національної гвардії у Харківській області. 26 травня 2015 року
Військовослужбовці Національної гвардії під час церемонії присяги у Національній академії Національної гвардії України у Харкові. 16 травня 2015 року
4 Військовослужбовці Національної гвардії під час церемонії присяги у Національній академії Національної гвардії України у Харкові. 16 травня 2015 року
Солдати Національної гвардії України під час тренування на полігоні у селі Нові Петрівці поблизу Києва. 22 липня 2015 року &nbsp;
5 Солдати Національної гвардії України під час тренування на полігоні у селі Нові Петрівці поблизу Києва. 22 липня 2015 року
 
Снайпер Національної гвардії України. Київщина, 18 березня 2016 року
6 Снайпер Національної гвардії України. Київщина, 18 березня 2016 року
Секретар РНБО України Олександр Турчинов роздає нові гвинтівки снайперам Національної гвардії. Київщина, 18 березня 2016 року
7 Секретар РНБО України Олександр Турчинов роздає нові гвинтівки снайперам Національної гвардії. Київщина, 18 березня 2016 року
Снайпери Національної гвардії України. Київщина, 18 березня 2016 року
8 Снайпери Національної гвардії України. Київщина, 18 березня 2016 року
Снайпери Національної гвардії України. Київщина, 18 березня 2016 року
9 Снайпери Національної гвардії України. Київщина, 18 березня 2016 року
Першокурсники Національної академії Національної гвардії України складають присягу на вірність українському народові. Київ, 10 вересня 2016 року&nbsp;
10 Першокурсники Національної академії Національної гвардії України складають присягу на вірність українському народові. Київ, 10 вересня 2016 року 
Члени Національної гвардії біля будівлі Адміністрації президента під час антиурядового мітингу націоналістичних активістів, які вимагали звільнення своїх прибічників, які потрапили до в&#39;язниці. Київ, 1 грудня 2016 року
11 Члени Національної гвардії біля будівлі Адміністрації президента під час антиурядового мітингу націоналістичних активістів, які вимагали звільнення своїх прибічників, які потрапили до в'язниці. Київ, 1 грудня 2016 року
Дівчата з Національної гвардії України під час патрулювання центру столиці. Київ, 4 травня 2017 року
12 Дівчата з Національної гвардії України під час патрулювання центру столиці. Київ, 4 травня 2017 року
Нацгвардiя під час патрулювання заходів Української православної церкви (МП) з нагоди Дня хрещення Русі-України на Володимирській гірці. Київ, 27 липня 2017 року
13 Нацгвардiя під час патрулювання заходів Української православної церкви (МП) з нагоди Дня хрещення Русі-України на Володимирській гірці. Київ, 27 липня 2017 року
Національна гвардія в Калинівці, Вінницька область. 27 вересня 2017 року
14 Національна гвардія в Калинівці, Вінницька область. 27 вересня 2017 року
Національна гвардія та поліція під час охорони маршу прихильників колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі та різних політичних партій, які вимагали проведення виборчої реформи, створення антикорупційного суду та зняття недоторканності з депутатів. Київ, 17 жовтня 2017 року
15 Національна гвардія та поліція під час охорони маршу прихильників колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі та різних політичних партій, які вимагали проведення виборчої реформи, створення антикорупційного суду та зняття недоторканності з депутатів. Київ, 17 жовтня 2017 року
Сутичка нацгвардійців з прихильниками колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі під час обшуку його квартири в Києві. 5 грудня 2017 року
16 Сутичка нацгвардійців з прихильниками колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі під час обшуку його квартири в Києві. 5 грудня 2017 року
Нацгвардійці біля Верховної Ради. Київ, 1 березня 2018 року
17 Нацгвардійці біля Верховної Ради. Київ, 1 березня 2018 року
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