Чотири роки Національної гвардії України у 17 фото

26 березня Україна щорічно, починаючи з 2015 року, відзначає День Національної гвардії, до якої у 2014 році пішли сотні активістів Євромайдану.
Це – військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи МВС, було створене 13 березня 2014 року після ухвалення Верховною Радою відповідного закону.
Уже 15 березня близько 500 добровольців із Самооборони Майдану вирушили на полігон у село Нові Петрівці. 5 квітня 300 резервістів першого добровольчого батальйону оперативного призначення НГУ склали присягу на вірність Україні. Сформований з добровольців Самооборони Майдану цей батальон пішов на схід: спочатку до Павлограду, а потім на бойове чергування в район Ізюм – Слов'янськ.
Від початку проведення антитерористичної операції на Донбасі загинули 212 бійців Національної гвардії, а 794 були поранені.
182 нацгвардійці на сьогодні посмертно нагороджені державними нагородами, трьом із них присвоєно звання Героя України.
Радіо Свобода зібрало найяскравіші фото з життя Національної гвардії України за останні 4 роки.
Це – військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи МВС, було створене 13 березня 2014 року після ухвалення Верховною Радою відповідного закону.
Уже 15 березня близько 500 добровольців із Самооборони Майдану вирушили на полігон у село Нові Петрівці. 5 квітня 300 резервістів першого добровольчого батальйону оперативного призначення НГУ склали присягу на вірність Україні. Сформований з добровольців Самооборони Майдану цей батальон пішов на схід: спочатку до Павлограду, а потім на бойове чергування в район Ізюм – Слов'янськ.
Від початку проведення антитерористичної операції на Донбасі загинули 212 бійців Національної гвардії, а 794 були поранені.
182 нацгвардійці на сьогодні посмертно нагороджені державними нагородами, трьом із них присвоєно звання Героя України.
Радіо Свобода зібрало найяскравіші фото з життя Національної гвардії України за останні 4 роки.
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