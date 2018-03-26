Від початку АТО понад 200 нацгвардійців загинули, близько 800 були поранені – Порошенко

Від початку проведення антитерористичної операції на Донбасі 212 бійців Національної гвардії загинули, а 794 зазнали поранень, заявив президент України Петро Порошенко з нагоди четвертої річниці від дня створення Національної гвардії України.

«Ви першими дали відсіч російській агресії проти України, ви першими підставили братерське плече ЗСУ, які тоді ще лише почали відроджуватись», – звернувся до нацгвардійців президент.

Він зазначив, що 182 службовця Нацгвардії на сьогодні посмертно нагороджені державними нагородами, трьом із них присвоєно звання Героя України.

Національна гвардія, що є військовим формування з правоохоронними функціями і підпорядковується МВС, була створена у березні 2014 року після анексії Росією українського Криму і бойових дій на Донбасі.

З квітня 2014 року в Україні триває збройний конфлікт на частині Донбасу. Українська влада вважає терористичними угруповання «ДНР» та «ЛНР», які контролюють частини Донецької та Луганської областей відповідно. Україна і Захід звинувачують Росію в підтримці бойовиків, Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі можуть бути російські добровольці.