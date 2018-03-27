Надія Савченко та її куратори досягли чимало (огляд преси)

Надія Савченко та її куратори досягли чимало. По-перше, посіяли зневіру в багатьох українців щодо своїх героїв, переконує газета «День». Адже Савченко сприймали як героїню, що бореться з російськими окупантами. А виявилося, що, як стверджує видання, вона заодно з ними. Також активність Савченко серйозно скомпрометувала діяльність щодо визволення українських полонених і українських політв’язнів із російських в’язниць. Але, як наголошує газета, найголовніше, що Савченко та її куратори отримали чудовий майданчик для компрометації владних інституцій. Тому слід бути готовим, що з тюрми вона робитиме гучні заяви, які відразу підхоплюватимуть медіа. А суд над нею може перетворитися на яскраве політичне шоу, яке компрометуватиме Українську державу. Зрештою, сама справа Савченко – це уже сильна її компрометація, переконує газета.

Газета «Україна молода» інформує, що Верховна Рада дозволила 60% бюджетних коштів віддати великим агрохолдингам. Газетярі помітили, що коли в парламенті здіймається якийсь скандал, то варто уважно стежити за Бюджетним комітетом. Адже у той час, коли увага громадськості привернена до чогось гучного, дуже зручно роздавати бюджетні кошти потрібним людям. Тож коли в парламенті розгорілися пристрасті навколо арешту Надії Савченко, саме в цей час із другої спроби Бюджетний комітет підтримав рішення уряду щодо розподілу коштів на державну підтримку тваринництва. Серед іншого там передбачено, що із 4 мільярдів бюджетних гривень майже 60% буде спрямовано на часткову компенсацію вартості будівництва тваринницьких комплексів, ферм, підприємств із переробки сільгосппродукції чи кредитів на ці цілі. А такий підхід до справи означатиме, що левова частка бюджетного пирога знову дістанеться великим агрохолдингам, а малий та середній бізнес залишиться ні з чим. Про це йдеться в статті «За курку гроші».

Влада вже сьогодні повинна думати про те, як буде жити Україна після повернення окупованих територій. Як наголошує експерт газети «День», Київ вже має чітко артикулювати свою позицію стосовно окупованих територій та громадян, які там мешкають. Адже поки що далі закону «Про відновлення суверенітету» справа не пішла. Досі немає ясного алгоритму не лише того, як Україна збирається повертати свої території, а й відсутня матриця гарантій українцям, які вимушено потрапили в окупаційні лещата. На цьому наголошується в статті «Рецепт «перехідних адміністрацій».

Трагедія в Кемерово висвітила ще раз усі корінні російські проблеми. Але вона, як зазначає газета «День», змушує згадати і про проблеми в Україні з пожежною безпекою. У матеріалі «Гірка «Зимова вишня» експерт газети стверджує, що і в Україні немає системи перевірок у торговельних центрах.

Державна служба геології та надр України відмовила в продовженні терміну дії спецдозволів «Укрнафті». Як пише газета «Голос України», на цей факт може ніхто б уваги і не вернув, якби не мешканці гірських сіл Прикарпаття, для яких зупинка родовищ означає різке зменшення місцевих бюджетів. «Нафтові» села напряму зацікавлені в нарощуванні видобутку, адже від цього громади отримують рентні платежі до своїх бюджетів.