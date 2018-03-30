Лас-Кацивелі: чи потрібна гральна зона на Південному узбережжі Криму?

До кінця 2019 року в селищі Кацивелі на ПБК з'явиться гральна зона, ‒ про це повідомив російський глава Криму Сергій Аксенов (Аксьонов). За словами Аксенова, робочий проект вже готовий, його презентують на Ялтинському міжнародному економічному форумі в квітні 2018 року. Але ім'я інвестора майбутньої гральної зони Сергій Аксенов вважав за краще поки не називати ‒ нібито через загрозу санкцій.

Про намір створити на півострові гральну зону російська влада Криму говорила ще восени 2015 року. Тоді перспективи грального бізнесу обговорювали на громадських слуханнях в Гаспрі, проте в грудні 2016 року депутати підконтрольної Росії ялтинської міськради проголосували за мораторій на створення гральної зони.

Доктор юридичних наук, професор, адвокат, автор книги «Азартна гра в Україні та за кордоном» Данило Гетманцев називає гральні зони найоптимальнішою формою існування цього бізнесу.

‒ Це дуже цікава ідея, яка могла б бути реалізована, коли в Криму діяли українські закони. Через недолугість наших чиновників цього так і не відбулося. Подібні гральні зони є в Португалії, у Франції, в Монако. Це загальносвітова практика, яка допомагає залучати гроші в місцевий бюджет, забезпечує робочі місця і не чинить жорсткого негативного впливу на населення, як у випадку з безконтрольним гральним бізнесом на території всієї країни. Розумна помірна шкода з лишком компенсується прибутками державного та місцевого бюджетів від проведення азартних ігор. Після заборони в 2009 році українська влада також планувала відкривати гральні зони, зокрема й у Криму. Зараз така зона конкурувала б із Сочі.

Російський економіст Дмитро Некрасов вважає, що гральна зона не дасть Криму якихось істотних прибутків.

«Російського Лас-Вегаса» в Криму не буде

‒ Окремі казино в готелях можуть окупитися. Передбачити складно, це ринок. Але якоїсь зони тяжіння, «російського Лас-Вегаса» в Криму не буде. У нас у Росії вже є чотири зони, які працюють 7 років і нічого особливого собою не являють. Насправді люди з великих міст, які хочуть зіграти в казино, літають до Мінська, тому що це ближче. Очевидно, що при віддаленості від аеропорту кримська гральна зона не зможе конкурувати за потік гравців з Москви, Санкт-Петербурга та інших великих міст Росії. Тобто її створюють для відпочивальників. Окремі казино зможуть приносити прибуток їхнім власникам, але великим кластером, який би рухав економіку, кримська гральна зона не буде. Це просто ще кілька готелів. У масштабах бюджету півострова казино дадуть якісь копійки.

Російський блогер Олександр Горний переконаний, що казино на Південному узбережжі Криму лише відлякає туристів.

Казино явно не сприятиме туристичній привабливості Південного узбережжя

‒ Спочатку була жахлива ідея зробити гральну зону в Гурзуфі, біля табору «Артек» ‒ від неї відмовилися. Потім розглядали Ластівчине гніздо ‒ це ще дурніше. Лас-Вегас ‒ величезне місто, збудоване з нуля. Тут це де все робити? Я сподівався, що всі заяви Сергія Аксенова залишаться балачками, а тепер ось ‒ Кацивелі. Я був там рік тому ‒ дуже тихе мальовниче селище, є об'єкти Академії наук. Куди вони зібралися ліпити гральну зону ‒ я просто не розумію. Якщо вже робити гральну зону ‒ є величезні території на Західному узбережжі Криму. Казино явно не сприятиме туристичній привабливості Південного узбережжя.