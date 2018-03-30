Є можливість дотиснути Путіна для введення на Донбас міжнародної перехідної адміністрації – Черниш

Президент Росії Володимир Путін може погодитися на введення в окремі райони Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) тимчасової міжнародної адміністрації за прикладом Косова чи Боснії та Герцеговини. Про це йдеться у статті російського журналіста Михайла Зигаря для американського журналу Тime. В Україні почали серйозно обговорювати цю ідею. Про переваги і ризики такого розвитку подій у програмі «Ваша Свобода» розповів міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш.