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31 Березень 2018, Київ 07:53
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Вороги України ті, хто підігрує Путіну, а не критики влади – Борислав Береза

Вороги України ті, хто підігрує Путіну, а не критики влади – Борислав Береза
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Якщо українська влада визначатиме ворогів, це розвалюватиме країну – так народний депутат Борислав Береза прокоментував Радіо Свобода думку радника президента Петра Порошенка, Юрія Бірюкова, який вважає «зрадофілів» ворогами України. Такі підходи схожі з настановами сталінських часів – «той, хто не з нами, той проти нас», каже Борислав Береза. На його погляд, справжніми ворогами України є ті, хто підігрує Володимирові Путіну. Водночас, зазначив Борислав Береза, хоча Путін – велика проблема, але не все варто списувати на війну. «Дороги по Україні роздовбав Путін? Можновладці беруть хабарі – це їх Путін навчив?» – запитав депутат. Борислав Береза також розмірковував про вплив в Україні Віктора Медведчука (всупереч заявам глави ГПУ Юрія Луценка), про збереження влади олігархами і про те, чи зможуть «дотиснути владу» європейці щодо реальної боротьби з корупцією?

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