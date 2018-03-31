Вороги України ті, хто підігрує Путіну, а не критики влади – Борислав Береза

Якщо українська влада визначатиме ворогів, це розвалюватиме країну – так народний депутат Борислав Береза прокоментував Радіо Свобода думку радника президента Петра Порошенка, Юрія Бірюкова, який вважає «зрадофілів» ворогами України. Такі підходи схожі з настановами сталінських часів – «той, хто не з нами, той проти нас», каже Борислав Береза. На його погляд, справжніми ворогами України є ті, хто підігрує Володимирові Путіну. Водночас, зазначив Борислав Береза, хоча Путін – велика проблема, але не все варто списувати на війну. «Дороги по Україні роздовбав Путін? Можновладці беруть хабарі – це їх Путін навчив?» – запитав депутат. Борислав Береза також розмірковував про вплив в Україні Віктора Медведчука (всупереч заявам глави ГПУ Юрія Луценка), про збереження влади олігархами і про те, чи зможуть «дотиснути владу» європейці щодо реальної боротьби з корупцією?