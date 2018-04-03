Українські регбісти прийняли «КровChalengе» від польських спортсменів

Львів – У Європі стартував КровChalengе, який започаткувала цього року Національна збірна Польщі з регбі. Мета акції спортсменів – здати кров для хворих людей, щоб допомогти їм у лікуванні, а також популяризувати донорство і регбі. Польська команда кинула виклик львівським регбістам, а українці відповіли на нього.

«Шляхетна спортивна кров не знає кордонів» – із такими словами звернулись польські регбісти до українців, закликавши їх підтримати Європейський КровChalengе. Понад 40 львівських гравців із регбі клубу «Сокіл» здали кров, щоб допомогти онкохворим дітям, які лікуються у Західноукраїнському спеціалізованому медичному центрі у Львові, а також пораненим бійцям на Донбасі.

Серед тих, хто відгукнувся на акцію, – Тимофій Ридванський, який рік воював у зоні бойових дій на Донбасі у складі Бердичівської бригади. Другий рік він навчається в Академії Сухопутних військ у Львові і рік займається регбі.

Не знаю, якій дитині врятую життя, але мені важливо, щоб моя кров допомогла

«Кров здаю втретє у житті. Почувають після процедури дуже добре. Нам поляки кинули виклик і ми командою відповіли на це і зробили добру справу, як і вони, як інші регбісти в Європі. Не знаю, якій дитині врятую життя, але мені важливо, щоб моя кров допомогла», – каже Радіо Свобода Тимофій Ридванський.

Можливо, кров Тимофія і його колег по команді буде використано Артема, якому 2,5 роки, і 5-річному Матвієві. Дітлахів лікують у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі. В обох – онкологія. Тимофій Ридванський після здачі крові побував у шпиталі і спілкувався з матерями хворих хлопців і самими дітьми.

Я дивився в очі мамі, коли бавився з маленьким Артемом, і побачив якусь краплинку надії на одужання хлопчика

«Я дивився в очі мамі, коли бавився з маленьким Артемом, і побачив якусь краплинку надії на одужання хлопчика. Дитині 2 роки і немає ні одної волосини на тілі. Їй переливають кров і це дуже важко…» – зауважив Тимофій.

Без донорської крові не врятуєш онкохвору дитину

У Західноукраїнському дитячому медичному центрі у Львові одночасно проходять лікування 20 дітей. Щороку у шпиталь потрапляє 100 нових маленьких пацієнтів, яким поставили жахливий діагноз – рак. Дитячий онколог Роман Кізима говорить, що спить спокійно лише тоді, коли знає, що є донорська кров для дітей.

Коли діти хворіють раком, ми маємо достатньо багато агресивних методів лікування, але, без донорської допомоги лікування не можливе

«Коли діти хворіють раком, ми маємо достатньо багато агресивних методів лікування, які допоможуть їх вилікувати, але ці методи дуже провокують ускладнення, зокрема, крові. Без донорської допомоги лікування не можливе. Шанс лікувати і спокійно спати для лікаря втрачається. У цілому світі є практика здавати кров і допомагати іншій людині. А враховуючи те, що в Україні немає реєстру крові, то такі вчинки людей спонукають інших ставати донорами», – наголосив лікар.

Найкращої якості кров, яку здають чоловіки середнього віку, які займаються спортом, без шкідливих звичок, каже онколог. Львівські регбісти кинули КровChalengе гравцям регбі клубів із Одеси і Грузії. На сьогодні, окрім Польщі та України, акцію підтримали регбісти з Франції, Румунії, Іспанії. Також львів’яни ініціюватимуть акцію, щоб поїхати у Польщу і здати кров для хворих польських дітей чи дорослих, а польські спортсмени приїдуть допомогти українцям. Це ще й продемонструє порозуміння між сусідніми державами.

«Сьогодні «пролилась» кров у гуманному, доброму сенсі, а не так, як це було у спільному українсько-польському історичному минулому чи зараз відбувається у зоні бойових дій на Донбасі. Нашою акцією ми хочемо закликати всі спортивні команди долучитись до донорства і відповісти на виклик братньої Польщі – здати кров для хворих людей. В українських лікарнях дуже потребують кров, як поранені бійці, так і хворі діти та дорослі. Ми зобов’язані допомогти», – говорить заслужений тренер України з регбі Юрій Грабовський.

Після спілкування з маленькими онкохворими пацієнтами у лікарні регбісти сказали, що через два місяці знову прийдуть в Інститут крові і здадуть кров на тромбоцити, які так потрібні хворим на рак дітям. «Хай би і з другої руки взяли кров, щоб тільки допомогло», – зауважив Тимофій Ридванський.