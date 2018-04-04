«Медведчук представляє в цьому випадку інтереси Росії» – Котенко

Засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську 4 квітня присвячено звільненню полонених на Донбасі. Наприкінці минулого року вдалося обміняти кілька сотень людей і дехто з оглядачів, а головне безперечно родичі десятків українських заручників, сподівалися на наступну велику хвилю обміну полоненими. Але за ці понад три місяці вдалися тільки два маленькі обміни. Представник України на переговорах у Мінську, кум президента Росії Путіна, Віктор Медведчук фактично визнав, що попередня хвиля обміну все-таки стала можливою після того, як до очільників ОРДЛО звернувся телефоном особисто Путін. Що могло б спонукати зараз господаря Кремля погодитися звільнити заручників? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили експерт з міжнародних відносин Андрій Бузаров, керівник громадської організації зі звільнення полонених «Група патріот» Олег Котенко та російський адвокат Марк Фейгін.