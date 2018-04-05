Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 5 квітня (карта)

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Вибух біля телеканалу «Еспресо» розкрито. Що стало відомо | Ранкова Свобода. Частина 3
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05 Квітень 2018, 12:45
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
5 квітня
2018 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
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