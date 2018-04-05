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Донбасс может лишиться лиманских лесов. Об этом предупреждают экологи и лесники. Почти каждое четвёртое дерево повреждено насекомыми. Сосновый пилильщик съел хвою с молодых сосен. Чтобы избавить лес от вредителей, необходима помощь специалистов из Харькова и более 700 тысяч гривен. Таких денег нет.

Более 7 тысяч гектаров хвойных лесов практически уничтожены. Обыкновенный сосновый пилильщик уничтожил хвою практически на каждом четвёртом дереве. Все, что не доедено минувшим летом, может быть навсегда уничтожено в этом году.

От 30 и до 100 процентов хвои будет повреждено. Вероятность усыхания тоже возможна

«Мы уже установили, что это будут сильные повреждения: от 30 и до 100 процентов хвои будет повреждено. На большой площади. Вероятность усыхания тоже возможна. Потому что, если не будет дождя, мы наперёд не знаем, какие будут дожди в середине сезона, возможно, что и будет усыхание деревьев», – предупреждает инженер по охране и защите леса Лиманского лесного хозяйства Александр Шевченко.

Лесники планировали этой весной обрызгать деревья химикатами, чтобы уничтожить личинки пилильщика. На это, по предварительным подсчётам, понадобится 700 тысяч гривен.

Провести обработку сосен готовы харьковские специалисты, но таких денег у лиманских лесников просто нет.

Наверное, будет экологическая катастрофа

«Если этого не сделать, я не побоюсь сказать, этого слова, но, наверное, будет экологическая катастрофа. Потому что 7 тысяч гектаров в этом году, если будет массовая вспышка, он просто доест, и тогда не будет у нас «жемчужины» Донбасса», – рассказывает главный лесничий Лиманского лесного хозяйства Валерий Титов.

Экологи подтверждают опасения лесников. Гибель такого количества деревьев не пройдёт бесследно для воздуха. Если сосны погибнут, то Донбасс лишится миллионов кубометров кислорода.

«Исследования показывают, что в зрелом возрасте одно дерево вырабатывает около 100 кубометров кислорода. Если погибнут сотни и тысячи деревьев, то будет значительная угроза окружающей среде», – говорит заместитель директора департамента экологии и природных ресурсов Донецкой облгосадминистрации Александр Неклеса.

Избежать экологической катастрофы всё же удастся, если лето будет не очень засушливым. Даже съеденные насекомыми деревья способны регенерировать, говорят лесники. Главное – не позволить вредителям атаковать хвою второй раз. Этого лес уже не переживёт.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)