Літій: чи допоможе український метал світовому ринку електрокарів?

Ціни на літій у світі постійно ростуть. Цей найлегший метал використовують у силікатній промисловості, створенні спеціальних сортів скла, покриття порцелянових виробів та все частіше – виготовленні літій-іонних акумуляторів.

Кількість останніх з кожним роком стрімко росте через застосування їх у виробництві електромобілів та інших електронних пристроїв. Запаси літію в досить значній кількості є і в Україні. Протягом останнього року дозволи на видобуток українського літію отримали дві компанії, але поки що Україна не видобуває жодного граму цього металу.

Те, що в Україні є літій було відомо давно. Розвідки проводилися ще за часів СРСР, видобуток не проводили.

Нині діють спеціальні дозволи на видобування літію у двох родовищах.

Перше, Шевченківське, розташоване у Донецькій області. Видобувати літієві руди тут дозволили компанії ТОВ «Петро-Консалтинг» у серпні 2018 року терміном на 20 років.

Друге родовище на Кіровоградщині – Полохівське. Компанія ТОВ «Укрлітійвидобування» отримала дозвіл на видобування петалітових літієвих руд у квітні 2017 року.

У Держгеонадрах стверджують, що у Кіровоградській області з часу отримання спецдозволу компанія «Укрлітійвидобування» поки що не проводила жодних робіт із видобутку літію.

70% літію – в Південній Америці

Літій-іонні акумулятори використовують у створенні електрокарів, кількість яких швидко зростає у світі. Для зменшення викидів в атмосферу низка автомобільних компаній оголосила про поступовий перехід на виробництво автомобілів з електродвигунами.

Аналітики дослідницької фірми Industrial Minerals прогнозують збільшення попиту на літій в найближчі п'ять років у два-чотири рази: від 189 тисяч тонн в 2016 році до 400-600 тисяч тонн до 2021 року.

Сьогодні у світі найбільше цей метал видобувають у «літієвому трикутнику» Південної Америки, що охоплює території Чилі, Болівії та Аргентини. Тут отримують 70% світових запасів літію. Але цього не достатньо, тому гостро стоїть питання розширення ринку видобування.

В Україні діє закон «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року», який у 2011 році підписав тодішній президент Віктор Янукович.

«Перспективи створення власної мінерально-сировинної бази літію в Україні і перетворення країни з імпортера в експортера літієвої продукції достатньо високі. Освоєння інших полів рідкіснометальних пегматитів може привести до виявлення нових перспективних до освоєння родовищ», – зазначено в документі.

Однак з 2011 року ситуація з освоєнням літію особливо не змінилася – видобуток на досліджених ділянках не почався, а нових так і не освоїли.

Експерт із залучення інвестицій Костянтин Євтушенко, який кілька років тому прогнозував Україні велике майбутнє у видобутку літію, тепер має не такі оптимістичні прогнози:

Українські родовища досліджені в часи СРСР і потребують уточнень. Значні запаси розташовані біля лінії розмежування, куди інвестори неохоче вкладатимуть гроші

«Ми не можемо конкурувати з видобутком літію у світі. Українські родовища досліджені в часи СРСР і потребують уточнень. Саме добування достатньо шкідливе для довкілля, немає таких технологій, які будуть безпечні. Крім того, значні запаси розташовані біля лінії розмежування, куди інвестори неохоче вкладатимуть гроші», – каже Євтушенко.

Однак, на його думку, міжнародні інвестори можуть зацікавиться Україною через 5-10 років, коли запаси в інших країнах почнуть закінчуватися.

Скільки літію в Україні?

За словами Дмитра Кащука, виконавчого директора громадської організації «Наука.Розвідка.Видобування», який очолював Державну службу геології та надр України у 2014-2015 роках, нині до видобутку літію повноцінно не готова жодна ділянка з цією корисною копалиною.

Державна комісія із запасів корисних копалин СРСР у 1988 році розвідувала Шевченківське родовище і затвердила запаси за категорією С1 (запаси, які детально вивчені) та С2 (запаси, які оцінені попередньо).

На інших родовищах запаси або лише апробовані (Полохівське), або потенційні ділянки попередньо оцінені.

Кащук вважає, що для завершення розвідки літієвих родовищ в Україні у сучасних умовах потрібно близько трьох років з бюджетом на рівні 10-15 мільйонів доларів. Водночас, на думку експерта, перспективи видобутку літію великі.

А отримання металевого літію та його переробка зможе вивести нашу країну в групу передових країн енергетичного сектору

«Не кожній країні на долю випадають родовища літію. Україні в цьому плані пощастило, а отримання металевого літію та подальша більш глибока його переробка зможе вивести нашу країну в групу передових країн енергетичного сектору, тому що це потягне за собою технологічні та інвестиційні зміни», – зазначає Дмитро Кащук.

За оцінками колишнього голови Державної служби геології та надр, ресурсна база України по літію перевищує 500 тисяч тонн – але ці показники неофіційні.

Теперішнє керівництво Державної служби геології та надр про обсяги запасів літію не говорить, оскільки ця інформація належить до відомостей, що становлять державну таємницю.

В Україні існує наказ Служби безпеки України №440 «Про затвердження зводу відомостей, що становлять державну таємницю», де йдеться про засекреченість інформації про запаси літію.

Два розвідані українські родовища

Шевченківське родовище на Донеччині відкрила новомосковська гірничопрохідницька бригада «Південукргеологія» у 1982 році. Пошукові роботи провели у 1983-1986 роках, а попередню розвідку – у 1984-1988 роках. Ці дані зазначені у спеціальному дозволі на користування надрами, який надала Держслужба геології та надр.

У 2017 році комунальне підприємство «Південукргеологія» виконала геолого-економічну переоцінку запасів та ресурсів родовища літію.

Всього при розвідці родовища пробурено 79 свердловин у 14 профілях загальним обсягом понад 34 тисячі погонних метрів. Глибина свердловин варіюється від 160 до 800 метрів.

Згідно із угодою про умови користування надрами, компанія у 2018 році планує створити тривимірну модель та скласти проект на дорозвідку родовища. Скласти проект на будівництво підприємства з відпрацювання та рекультивації родовища, розробити і погодити оцінку впливу на навколишнє середовище. Промислову розробку родовища з потужністю у 450 тисяч тонн руди на рік планують розпочати вже у першому кварталі 2020 року. Компанія також планує кредитні та інвестиційні кошти на етапі підготовчих робіт до будівництва рудника.

У Полохівському родовищі Кіровоградської області компанія «Укрлітійвидобування» у 2017 році мала скласти проект на розробку та рекультивацію родовища, підготувати матеріали та отримати акт надання гірничого відводу. Ця інформація міститься у дозволі від Державної служби геології та надр.

Згідно із планом, «Укрлітійвидобування» у 2018-му мають підготувати матеріали для отримання земельної ділянки для потреб, пов’язаних з користуванням надрами. Тут видобуток літію запланований на другий квартал 2019 року.

Радник голови Держслужби геології та надр Оксана Оринчак каже, що кожна із компаній, які отримали дозвіл на видобуток, сплатила за нього від 20 до 100 мільйонів гривень, але жодна ніяких робіт поки що не проводила.

Обидві компанії отримали дозволи на видобуток поза конкурсом, без аукціону. Ця процедура передбачена законом – пункт 8 постанови №615 Кабінету міністрів від 30 травня 2011 року. Якщо замовник за власні кошти зробив геологічну розвідку і жодна інша компанія не виявила бажання отримати дозвіл на цю ділянку.

За словами Оринчак, якщо компанія подала заявку на дослідження родовища, отже, її власник мав інформацію про те, що воно перспективне, хоч вона і не була публічною.

Видання «Наші гроші» пов’язують компанію «Петро-Консалтинг» з народним депутатом від «Блоку Петра Порошенка» Ігорем Кононенком, а компанію «Укрлітійвидобування» – з оточенням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

У Держслужбі геології та надр зазначають, що у Західному Приазов’ї також є попередньо розвідані родовища – Крута Балка (комплексні рідкіснометалеві руди) і Шевченківське (сподуменові руди), однак про запаси на окупованих територіях їм невідомо.

Експерти організації «Наука. Розвідка. Видобування» також припускають, що літій є у Приазовському масиві та на далекому сході України (на кордоні з російським Ростовом). Але через велику глибину залягання видобуток може бути економічно невигідним.

Можливі незначні запаси літію поблизу селища Єсаулівка, що розташоване в Антрацитівському районі Луганської області.

Екологічні ризики

Існує кілька способів отримання металевого літію. Його природні мінерали або розкладають сірчаною кислотою (кислотний спосіб), або спікають з CaO або CaCO3 (лужний спосіб), або обробляють K2SO4 (сольовий спосіб), а потім відсаджують водою.

В Україні планують застосовувати лужний спосіб з отриманням карбонату літію.

Експерти громадської організації «Наука. Розвідка. Видобування» розповідають, що погано розчинний карбонат літію Li2CO3 потім переводять у хлорид LiCl за допомогою обробки соляною кислотою. При проходженні реакції утворюються СО2 та вода.

Із літієвих руд чистий літій не вилучають. Основним продуктом переробки є карбонат літію, який в свою чергу є сировиною для отримання інших літієвих продуктів: хлориду літію та багатьох інших.

Технології, що використовують у Латинській Америці, відрізняються від тих, які застосують в Україні. Там насос відкачує розсіл, потім він випаровується під сонцем, а вже з осаду добувають літій і калій. В Україні літій міститься у твердій породі, потребує подрібнення та переробки. Відповідно, можливі утворення відвалів, які у майбутньому можуть бути небезпечними для підземних вод.

Однак компанія «Петро-Консалтинг» має виконати закон України «Про оцінку впливу на довкілля» (ОВД), який набув чинності наприкінці 2017 року. Це означає, що «Петро-Консалтинг» має отримати оцінку від Міністерства екології та природних ресурсів до того, як розпочне видобуток. Цей закон також передбачає проведення громадських слухань, які впливають на отримання ОВД.

Натомість «Укрлітійвидобування», яка отримала дозвіл раніше, не підпадає під цей закон і може зробити державну екологічну експертизу після отримання відповідних дозволів на зведення об'єкту.

Український ринок електрокарів?

Вадим Карли, головний геолог компанії Kirov Geology, яка проводить дослідження на Полохівському родовищі, зазначає, що концентрація літію в Україні вища, ніж в Латинській Америці, тому українські родовища мають високий потенціал.

У той же час геолог побоюється, що поки українські компанії почнуть видобуток, популярність літію може зменшитися через розробку нових технологій з використанням інших металів.

За його словами, питання видобутку літію в Україні почали піднімати десять років тому. Але є кілька причин, чому видобуток досі не почався. Серед них: проблема отримання дозволу на видобуток від Держслужби геології та надр, необхідність проходження апробації або утвердження запасів і, чи не найскладніше, вирішення питання із землею.

Нині у Верховній Раді зареєстровані законопроекти, які передбачають імплементацію 15-річної стратегії розвитку ринку електрокарів, виробництва запчастин, батарей, самих електрокарів і електробусів в Україні.

Згідно із цими документами, дохід підприємств добувної промисловості отриманий від реалізації літію власного видобутку звільняється від оподаткування до 31 грудня 2032 року.

На думку радника міністра інфраструктури України Олександра Озерана, таким чином Україна створює найпривабливіші умови та пільгове податкове законодавство, одне з найкращих у світі.

Cхвалення законопроектів – це найдешевші в Європі електрокари для українських громадян, тисячі робочих місць

«Їх схвалення (законопроектів ред.) – це найдешевші в Європі електрокари для українських громадян, створення абсолютно нового сучасного типу виробництва, тисячі нових високотехнологічних робочих місць, екологія і чисте повітря, відмова від російських нафтопродуктів. Врешті-решт, не лише в сільському господарстві ми можемо бути першими, але й найпередовіших технологіях», – зазначив Озеран на своїй сторінці в мережі Facebook.