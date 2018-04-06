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Днепр – На Днепропетровщине шахтёр-переселенец из бывшего Тореза (ныне Чистяково) два года оббивает пороги чиновничьих кабинетов и судов, пытаясь доказать своё право на инвалидность. Сложные хронические заболевания, «заработанные» за два десятилетия под землёй, подтвердили врачебные комиссии. Но для получения статуса инвалида, а потом и соцвыплат от государства, мужчине не хватает одной бумажки – с родной шахты, оставшейся на оккупированной территории. В письменных ответах соцслужб – отписка: доступа к шахте нет, вопрос об инвалидности можно решить только после окончания АТО. Шахтёр пошёл по украинским судам. Между тем, юристы говорят, что есть основания обратиться и в Европейский суд по правам человека – с иском против государства, которое законодательно не урегулировало этот вопрос.

История 52-летнего Николая Бугаёва похожа на тысячи судеб людей шахтёрского края. 26 лет трудового стажа, из них 18 – на государственной шахте, во вредных условиях, пенсия, постоянные болезни. Проблемы со здоровьем бывший крепильщик, как и многие его коллеги, нажил под землёй – заболевания лёгких, позвоночника и сердца из-за пыли и тяжёлых физических нагрузок. Если бы не начало боевых действий на Донбассе, мужчина оформил бы инвалидность в считанные месяцы.

Не хватает одной бумажки – акта с шахты на неподконтрольной территории

Но помешала война. Когда начались обстрелы, Бугаёв с семьёй был вынужден спешно уехать из родного города. На Днепропетровщине, уже арендовав жилье и немного наладив быт, мужчина пошёл по инстанциям – Фонд соцстрахования от несчастных случаев на производстве, Госслужба по вопросам труда, соцслужбы в Днепропетровской и Донецкой областях. Везде – отказы.

Его заболевания, связанные с профессией, подтвердили медики, но для получения статуса инвалида и соцвыплат от государства не хватает одной бумажки – акта обследования с родной шахты «Прогресс» (ГП «Торезантрацит»), которая осталась на оккупированной территории. Документ должен подтвердить вредные условия труда на предприятии.

Проработал непосредственно на шахте более 23 лет. Уголь, порода, работа на отбойных молотках, жарко, очень тяжёлые условия. Глубина шахты – более тысячи метров

«Я даже не знал, что нужен этот акт П-4. А оказывается, его должны составлять на производстве. Я пошёл в Киеве в Фонд соцзащиты. Мне говорят: идите в Держпрацю. Пошёл туда – отправили назад в Фонд. Ходил туда-сюда три раза. Ни к чему это не привело... Проработал непосредственно на шахте более 23 лет. Уголь, порода, работа на отбойных молотках, жарко, очень тяжёлые условия. Глубина шахты – более тысячи метров. Это у многих профессиональные заболевания, задышка, запыление», – рассказывает Николай Бугаёв.

Инвалидность? Подождите, когда закончится АТО

Расследование причин возникновения профессиональных заболеваний работников предприятий, которые зарегистрированы на временно неподконтрольной территории, может быть проведено только после освобождения временно оккупированной территории

Из всех социальных служб бывшему шахтёру отвечают: доступа к шахте нет, вопрос об инвалидности можно решить только после окончания АТО. Так, управление Гоструда в Днепропетровской области в письменном ответе заявило: расследование причин возникновения профзаболеваний на предприятиях на временно неподконтрольных территориях невозможно.

«Расследование причин возникновения профессиональных заболеваний работников предприятий, которые зарегистрированы на временно неподконтрольной территории, осуществляют свою деятельность на этой территории и не перерегистрировались на территорию, подконтрольную украинской власти, может быть проведено только после освобождения временно оккупированной территории», – сказано в документе.

Согласны с днепровскими чиновниками столичные. Из Государственной службы Украины по вопросам труда сообщили: «Нет правовых оснований для проведения расследования причин возникновения профессионального заболевания у Бугаёва Н. П.».

Если не удастся защитить в Украине, мы обязательно обратимся в Страсбургский суд – юрист

Правозащитники, которые помогают Николаю Бугаёву доказывать свою правоту в суде, – а волокита тянется уже почти год, – отмечают: ситуация не безвыходная, соцведомства просто самоустранились от решения проблемы.

Юрист общественной организации «Правозащитная группа «Січ» Марина Киптилая считает: если в Украине нет законодательной нормы для таких случаев, можно действовать по аналогии – подписать недостающий акт о вредных условиях труда на шахте со сходными условиями, но на территории, контролируемой Украиной.

Возможно проведение расследования условий труда, взяв документы не с этой непосредственно шахты, а с аналогичной

«Можно обойти эту сложную ситуацию таким образом. Мы в суд предоставили документы, вывод, что возможно проведение расследования условий труда, взяв документы не с этой непосредственно шахты, а с аналогичной», – говорит Марина Киптилая.

Если украинские суды не признают право бывшего шахтёра на статус инвалида, юристы обратятся в Европейский суд по правам человека. То же самое могут сделать и другие украинцы, оказавшиеся в подобной ситуации – подавать иски против государства, которое законодательно не урегулировало вопрос.

То, что законодательно не урегулировано, не должно быть проблемой человека

«Если не удастся защитить в национальном уровне, мы обязательно обратимся в Европейский суд (по правам человека). То, что законодательно не урегулировано, не должно быть проблемой человека», – добавляет Марина Киптилая.

Между тем бывший шахтёр Николай Бугаёв ждёт решений украинской Фемиды: один из его исков – в суде первой инстанции, второй – в кассационной.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)