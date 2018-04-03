У Дніпрі учасники АТО і «афганці» пікетували облраду

У Дніпрі учасники АТО і «афганці» пікетували будівлю обласної ради, вимагаючи вирішення проблеми з підтвердженням і отриманням інвалідності в місцевому центрі медико-соціальної експертизи. У пікеті взяли участь близько півтори сотні колишніх військових.

За словами учасників пікету, упродовж понад півроку вони не можуть пройти відповідні медичні комісії у МСЕК, аби підтвердити свій статус, і відповідно не отримують соціальних виплат з інвалідності.

Як заявили учасники пікету, вихід із ситуації вони вбачають у звільненні з посади головного лікаря обласного центру медико-соціальної експертизи Віктора Концура. Вони вважають керівника центру відповідальними за ситуацію і зазначили: якщо обласна влада не виконає їхньої вимоги щодо звільнення, наступним кроком буде блокування будівлі облради.

«Якщо це не буде виконано, піднімаємо всіх, приведемо сюди тисячу людей і будемо перекривати обласну раду, не будемо звідсіля випускати ні голову облради, нікого, і нехай сидять. Адже немає вже сил це терпіти», – сказав один з координаторів пікету Анатолій Лейко.

З будівлі обласної ради до пікетувальників вийшов начальник відділу антикорупційної політики облради Олександр Свіренко. Він поінформував, що вже підготували проект рішення про звільнення з посади керівника обласного центру медико-соціальної експертизи Віктора Концура за підписом першого заступника голови облради Святослава Олійника і його буде винесено на найближчу сесію.

Раніше Віктор Концур заявив Радіо Свобода, що ситуація з підтвердженням статусу інвалідів склалась не з вини лікарів, а через слідчі дії правоохоронців. За його даними, медичні документи 700 учасників АТО, за рішенням суду, були вилучені слідчими у рамках розслідування кримінального провадження, отож ці люди не могли пройти медичну комісію для підтвердження статусу людей з інвалідністю.

У грудні 2017 року в Дніпрі стався інцидент в комунальному закладі «Обласний клінічний центр медико - соціальної експертизи»: близько трьох десятків демобілізованих учасників АТО, які кілька місяців не отримували пенсій за інвалідністю через неможливість пройти щорічну медкомісію, вкинули до сміттєвого баку головного лікаря Віктора Концура. Головлікар звернувся до поліції і та відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 (хуліганство).