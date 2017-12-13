Ветерани-інваліди війни з Росією проти медиків: що відбувається у Дніпрі?

Дніпро – У Дніпрі конфлікт між ветеранами-інвалідами війни з Росією і лікарями медсоцекспертизи. Учасники бойових дій близько півроку не можуть пройти медичну комісію для підтвердження свого статусу. Між тим медики стверджують, що їхні справи вилучила поліція. Декого з пацієнтів, мовляв, підозрюють в необґрунтованому отриманні документів про інвалідність. Днями розгнівані ветерани війни вкинули до сміттєвого баку керівника центру медсоцекспертизи – конфліктна ситуація переросла в скандал і кримінальне провадження. І тільки тоді намітились певні зрушення, стверджують учасники війни на Донбасі.

Учасник бойових дій Максим Олійник отримав важке поранення в зоні АТО, під Новобахмутівкою, два роки тому. Оформив статус інваліда 3-ї групи. Чоловік розповідає: ще у жовтні мав би пройти перекомісію, аби підтвердити свій статус і далі отримувати пенсію з інвалідності та користуватись комунальними пільгами. Але в медико-соціальній експертній комісії (МСЕК) №5 йому відмовили, пославшись на те, що його документів немає в архіві.

Демобілізований боєць розповідає: до керівництва медцентру разом з іншими ветеранами-інвалідами прийшов, аби з’ясувати ситуацію.

Моя справа лежить в поліції і з незрозумілих причин її не повертають

«Моя справа лежить в поліції і з незрозумілих причин її не повертають. Досі я не можу пройти комісію, МСЕК не рухається. Пенсія не виплачується, пільги не йдуть. У мене – як інваліда війни – мала бути пільга на комунальні послуги 100%. Але в Пенсійному фонді я числюсь як людина без пільг. Я не кидав його (керівника центру – ред.) у смітник, і я не прихильник таких дій. Не знав, що таке буде. Я ішов говорити», – розповів Радіо Свобода колишній боєць.

​«Їм було треба просто мене принизити»

Після так званої «сміттєвої люстрації» головний лікар обласного центру медико-соціальної експертизи Віктор Концур опинився у лікарні, у нього гіпертонічний криз і забиття. Перебуваючи у медзакладі, він повідомив, що подав заяву до поліції.

Медик вважає: розгнівані АТОвці не хотіли з’ясування ситуації, а лише мали на меті його принизити. Насправді ж, зазначає він, зволікання з перекомісіями відбувається через кримінальне провадження. Поліція розслідує ймовірне оформлення «липових» посвідчень інвалідів. Слідчі, за рішенням суду, вилучили медичні документи 700 учасників АТО, потім частину справ повернули лікареві під відповідальне зберігання.

Головний лікар запевняє: пізніше, коли слідство завершать, АТОвці отримають доступ до документів, зможуть підтвердити свій статус та одержати компенсації за «пропущені» місяці.

За законодавством, якщо процес затримується через поважну причину, то потім ці терміни будуть їм зараховані і всі пенсії потім їм виплатять

«За нинішнім законодавством, якщо процес затримується через поважну причину, а це – поважна причина, то потім ці терміни будуть їм зараховані (навіть до трьох років), і всі пенсії потім їм виплатять. Я намагався все це пояснити, але ніякі аргументи їх не цікавили, їм було треба просто мене принизити», – зазначає Віктор Концур.

«Не можна вирішувати такі конфлікти силою»

Голова громадської організації «Регіональна асоціація пацієнтів» Лариса Бабич з’ясовує ситуацію щодо конфлікту АТОвців із медиками.

Зазначає: за цим може стояти серйозна проблема. Каже: в медико-соціальній комісії, яка займається справами АТОвців та учасників бойових дій на територіях інших країн, мали місце підозрілі факти – чимало «афганців» отримали статус інвалідів з одним і тим же діагнозом. Головлікар центру медсоцекспертизи Віктор Концур, обійнявши свою посаду, намагався з’ясувати, як так вийшло. Вона припускає: саме люди, причетні до «схем» з оформленням «липової» інвалідності, могли підбурювати АТОвців на агресивні дії.

Коли людина отримує інвалідність, учасник АТО, йому одноразово виплачується від 180 до 360 тисяч гривень плюс пенсія потім

«У чому суть: коли людина отримує інвалідність, учасник АТО чи «афганець», йому одноразово виплачується від 180 до 360 тисяч гривень плюс пенсія потім. Це серйозні гроші. Потім їм належить виділення землі, квартири, пільги. Зараз триває розслідування... Але мене обурило те, як могли організувати напад на головного лікаря? А це напад, людина постраждала. Головний лікар – грамотний експерт, 25 років експертної роботи, кандидат медичних наук. Виходить, зараз лікарі зовсім не захищені. Так не можна, не можна вирішувати такі конфлікти силою», – вважає Лариса Бабич.

В обласній поліції підтверджують: розслідують справу про ймовірні необґрунтовані оформлення інвалідності. Але подробиць не розголошують. Там зазначають: документи пацієнтів, які були вилучені слідчими, за потреби можуть бути надані за письмовим запитом із медзакладу.

Що ж до спроби «сміттєвої люстрації», то, як зазначають у поліції, після заяви головлікаря відкрили кримінальне провадження – хуліганство, вчинене групою осіб. Учасникам може загрожувати до чотирьох років ув’язнення.

«Розумієте, накипіло. Нас не чують» – боєць

Один із організаторів стихійної акції АТОвців, демобілізований боєць Андрій Мазур зазначає: в розпалі емоцій перегнули палицю, але ховатись від слідчих не будуть.

Поки я їхав додому після цього інциденту, мені хлопці передзвонили і сказали, що вже 60 справ знайшлось

«Вийшло все спонтанно. Розумієте, накипіло. Нас не чують. Хлопці, хто живе на одну пенсію з інвалідності із березня, – як їм прожити? Але, знаєте, поки я їхав додому після цього інциденту, мені хлопці передзвонили і сказали, що вже 60 справ знайшлось», – зазначив у коментарі Радіо Свобода Андрій Мазур.

Бійці-інваліди кажуть, що після «сміттєвого» інциденту намітились зрушення – їх почали запрошувати пройти медкомісію в іншій МСЕК. А втім, обіцяють, якщо проблему не вирішать, знову підуть на розмову до медиків.

На Дніпропетровщині з початку бойових дій на Донбасі інвалідами визнали близько 700 військовослужбовців-учасників АТО. 11 з них отримали інвалідність першої групи.