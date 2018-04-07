Поет Андрій Орлов про знайомство з Висоцьким і обмотану вибухівкою путінську Росію

Розлом ризику третьої світової війни проходить через Росію. Так російський поет Андрій Орлов (Орлуша) оцінив потенціал очолюваної Володимиром Путіним держави у протистоянні із Заходом. А щодо російської агресії проти України Андрій Орлов зазначив: якщо за парканом у вас сім’я, яка щовечора приходить п’яною та б’є вас, то треба або будувати паркан, або вчитися битися – перечекати не вийде. Гість Радіо Свобода також стверджував, що для Заходу отруєння у Британії колишнього співробітника спецслужб Росії стало більш значимим, ніж 10 тисяч смертей внаслідок війни на Донбасі. Крім того, Андрій Орлов згадав про своє знайомство із Володимиром Висоцьким, Віктором Цоєм та оцінив талант Олега Табакова.