Бойовики заявляють про наступ ЗСУ. Що за цим стоїть?

Взяти Донецьк штурмом. В останні тижні на непідконтрольних територіях нагнітається паніка, мовляв, українська армія готується до активних бойових дій. Один з лідерів бойовиків Олександр Ходаковський повідомив що танки ЗСУ протягом півгодини можуть прорвати лінію фронту і опинитися в центрі Донецька. Навіщо сепаратистські ЗМІ сіють паніку і чи реальне повернення повномасштабних бойових дій? З’ясовували журналісти проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Українські танки скоро будуть в Донецьку, Україна – на межі прориву, наступ ЗСУ наближається – такі страшилки в ефірі каналів, підконтрольних бойовикам, звучать постійно.

«Українська сторона всупереч Мінським угодам активно готується до наступальних дій», – заявляють бойовики.

І це приносить свої плоди. Чимало донеччан не виключають повернення великої війни.

«Чи буде загострення? Я думаю, буде, небажано, звичайно, але буде», – каже жителька Донецька.

«Думаю, що так, буде!» – погоджується літня жінка.

«З чуток, так. Всі так думають», – додає донеччанка.

«Карателями» в Донецьку лякають з 2014 року, але минулого тижня бойовик Олександр Ходаковський – лідер формування «Восток», яке вважається опозиційним до нинішнього керівництва угруповання «ДНР», опублікував незвичайне відео.



«Те, про що йде мова, не є секретом для противника. Єдині, від кого ми все приховуємо – це наші громадяни», – наголошує бойовик.

Ходаковський, їдучи автомобілем з центру Донецька на передову, стверджує: місто практично відкрите для ЗСУ.



«Ніяких суцільних оборонних споруд, протитанкових ровів тут немає. Групи окопів, які самі бійці і викопали, це все, що Донецьк, центр Донецька відокремлює від проникнення противника», – обурюється Ходаковський.

Ходаковський навіть прогноз робить, мовляв, українські танки стрімко можуть зайти в місто: «Протягом 15-20 хвилин це можна зробити».

Тож, чи дійсно підступи до Донецька настільки відкриті?

Відразу за лінією розмежування розташовані Петровський, Кіровський, Куйбишевський і Київський адміністративні райони Донецька. По інший бік фронту – Мар’їнка, Красногорівка, Піски та Авдіївка. Саме на цих напрямках постійно йдуть бої різної інтенсивності. І саме про ці точки, як про можливі зони прориву, найчастіше говорять у Донецьку.

Ходаковський заїхав за Путилівський міст – це під Донецьким аеропортом. У 2015 році туди прорвалися три українських танки. Злякавшись, бойовики навіть підірвали міст. Саме цей напрям Ходаковський вважає найнебезпечнішим і слабкозахищеним. Тим більше, що з кадрами в окупованому Донецьку зараз не все гладко, вважають військові експерти.

Фіксується некомплект особового складу в з’єднаннях і підрозділах бойовиків від 35 до 60%

«За нашими даними, фіксується некомплект особового складу в з’єднаннях і підрозділах від 35 до 60%», – каже координатор ініціативи «Інформаційний опір» Юрій Карін.

Недолік піхоти на непідконтрольній території намагаються компенсувати перевагою в техніці. Дані, якими хизуються російські пропагандисти: сотні танків, бронемашин та артилерії. Але навіть така кількість важкого озброєння у противника – не найбільша проблема для української армії.

Якби росіян не було б, ми б зачистили всю цю територію за кілька тижнів

«Ми то можемо піти, але ми в 2014 році дійшли до Іловайська і після цього Росія зайшла на повний зріст і все закінчилося. Цього разу зрозуміло, що буде те ж саме. Якби росіян не було б, ми б зачистили всю цю територію за кілька тижнів. І в принципі, в 2014 році там і залишалося всього кілька тижнів до кінця. До того, що Донецьк в кільці, ну і все», – зазначає волонтер, аналітик Віталій Дейнега.

Українські бійці на передовій відео Ходаковського називають дезінформацією.

Ми, звісно, не проти, щоб за 15-20 хвилин бути у Донецьку. Але це неправда

«Ми, звісно, не проти, щоб за 15-20 хвилин бути у Донецьку. Але це неправда. За нашими даними, там багато зараз техніки, скупчено – саме на цьому напрямку. І також живої сили противника», – каже український доброволець Володимир Регеша.

Всі ці інформаційні потуги свідчать про те, що на непідконтрольних територіях буде розвиватися якийсь сценарій по заміні маріонеток

Незабаром після публікації відео Ходаковським, ще один лідер бойовиків замерехтів в інформаційних стрічках. Ігор Гіркін в своєму блозі написав, що незабаром може повернутися в Донецьк і отримати громадянство угруповання «ДНР». А ще – взяти участь у «виборах», які заплановані на осінь.

«Всі ці інформаційні потуги свідчать про те, що на непідконтрольних територіях буде розвиватися якийсь сценарій по заміні маріонеток. Півроку тому ми таке спостерігали на окупованих територіях Луганської області», – зауважує Юрій Карін.

«Знову з’явилися підстави припускати, що готується нова чергова провокація ЗСУ на Донбасі», – мовиться на підконтрольному бойовикам телебаченні.

«Зараз вони почуваються досить сильними, щоб знову дати черговий бій», – коментує Гіркін.

А тим часом звичайні донеччани, особливо ті, хто живуть в зоні обстрілу, сподіваються, що місцеві пропагандисти просто брешуть.



«Хотілося б вірити, що все скоріше закінчиться. Не хочеться, щоб було загострення», – каже жителька Донецька.



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