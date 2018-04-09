Примітивний націоналізм Росії (світова преса) 

Французьке видання Le Point розповідає про використання дронів для спостереження за дотриманням мирних угод у зоні конфлікту на сході України. Ірландський часопис The Irish Times пише про загострення україно-угорських взаємин, пов’язане з виборами в Угорщині. Британська газета The Daily Telegraph розмірковує над намаганнями Росії розв’язати нову Холодну війну на підґрунті реваншизму і націоналізму.

Французький суспільно-політичний тижневик Le Point публікує статтю «Україна: конфлікт очима дронів».

Видання пише, що у зоні конфлікту на сході України дрони використовуються для спостереження за виконанням мирних домовленостей. На додаток до 700 спостерігачів, ОБСЄ активно підключає цілу низку різноманітних дронів для своєї діяльності.

Найпотужнішим з них, як пише французький тижневик, є дрон моделі Camcopter S-100, який має діапазон дії у 160 кілометрів, і здатен виконувати безпосадкові шестигодинні польоти, розвиваючи швидкість до 240 кілометрів на годину. Видання додає, що дрони білого кольору з синім написом «ОБСЄ», здіймаються у небо з летовища у Степанівці, селищі, яке знаходиться за 30 кілометрів від лінії фронту, що розділяє проросійських сепаратистів від українського війська.

Le Point повідомляє, що виробником дронів, які використовуються ОБСЄ, є австрійська компанія Schiebel, а ціна одного дрона становить мільйон євро. Ці дрони допомагають виявити місцезнаходження важких озброєнь, танків та ракетних комплексів, які заборонені у зоні конфлікту згідно з Мінськими мирними угодами.

Французький тижневик, втім, додає, що на якийсь час ОБСЄ припинила використання цих дронів по тому, як два з них було збито над територією, які контролюють проросійські бойовики. Однак з настанням відносного затишшя у зоні бойових дій, дрони ОБСЄ знов відновили свою спостережницьку місію.

Французьке видання пише, що обидві сторони конфлікту на сході України звинувачують одна одну у порушенні перемир’я. Зокрема, як на французький тижневик, українська сторона часто звинувачує ОБСЄ у неспроможності здійснювати спостереження на лінії фронту у нічний час. Саме тоді, коли в українських військових найчастіше стріляють проросійські бойовики.

Переклад твіту: «Україна: конфлікт очима дронів»:

Провідний ірландський часопис The Irish Times вміщує матеріал свого кореспондента в Україні Деніела Маклофліна, який відвідав Ужгород.

Стаття Маклофліна зветься «Стосунки Угорщини з Україною погіршуються, тоді як Орбан захищає угорську діаспору у намаганнях бути переобраним».

У підзаголовку зазначається – «Київ і місцеве населення відкидають версію Будапешта щодо етнічного розбрату у Західній Україні». Автор пише, що уряд прем’єра Віктора Орбана у Будапешті вважає, що етнічні угорці відчувають посилення дискримінації та насильства щодо них в Україні. Цей постулат офіційного Будапешта неодноразово виголошувався під час виборчої кампанії в Угорщині.

Для прихильників Орбана, позиція угорського прем’єра підтверджувала його налаштованість на захист двомільйонної угорської діаспори у сусідніх країнах. Саме завдяки тому, що Орбан паспортизував чи не половину з тих закордонних угорців, надавши їм право виборчого голосу, він здобув додаткову потужну підтримку на виборах.

Тим часом, критики звинувачують уряд Орбана у роздмухуванні проблеми, з якою, нібито, зіштовхуються етнічні угорці України як спосіб відволікти увагу громадськості від звинувачень у корупції проти союзників і родичів самого Орбана.

The Irish Times, згадуючи про напади на угорський культурний центр в Ужгороді, повідомляє, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто одразу ж заявив про сплановану кампанію залякування етнічних угорців на Закарпатті, у якій звинуватив те, що він визначив як «екстремістські політичні погляди в Україні».

Далі ірландське видання наводить слова міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, який вказав на чіткий слід з Москви, який вів до обох випадків нападу на угорський культурний центр в Ужгороді. Клімкін запропонував, аби всі ті угорські політики, які вимагають пояснень від Києва щодо, нібито, антиугорських настроїв в Україні, звернулися до Москви, безпосередньо до Кремля і центрального управління російських спецслужб.

Часопис наводить слова керівника Закарпатської області Генадія Москаля, який нарікає на присутність російських підбурювачів і агентів у його регіоні.

«Це просто як радіація. Вони тут всюди, але ми їх не бачимо», – заявив Москаль.

Занепокоєння угорських урядовців, як зазначає газета, втім, не поділяють представники угорської етнічної громади Закарпаття. Місцева мешканка угорського походження на ім’я Марія каже, що на Закарпатті цілком мирно живуть представники різних етнічних меншин, і якщо виникають якісь проблеми, то коріння тих проблем явно лежить де-інде.

Інша українська угорка Єлизавета з села Велика Добронь каже, що люди аж ніяк не налякані, а просто життя у регіоні не є цілком легким, бо, у першу чергу, немає роботи. І це стосується всіх – і українців, і місцевих угорців.

Переклад твіту: «Уряд Орбана каже, що угорці у Західній Україні живуть у страху на землі, де вони народились. Але важко знайти когось, хто б там жив і поділяв цю точку зору»:

Найтиражованіший поважний британський часопис The Daily Telegraph друкує статтю «Росія знов розпочала Холодну війну – цього разу вже без захисту жодної ідеології».

Автор статті – Джанет Дейлі пише, що перша Холодна війна велась з ідеологічних причин. Але нині Росія розгорнула войовничу кампанію провокацій щодо Заходу, яка навіть перевершує реваншистську агресію Кремля у Грузії та Україні.

Войовничість Москви виходить навіть за межі якихось політичних розбіжностей. Як на автора, тут йдеться лише про примітивний націоналізм Росії. Вже не існує абстрактного виправдання втручання Росії до справ інших країн під відмовкою того, що Москва, буцімто, захищає народи бідних країн від імперіалізму та капіталістичної експлуатації.

Все це нині замінено на безпорадну, майже анархічну, програму перешкоджання, яка спрямовується на розгойдування політичного життя на Заході і нацьковування лідерів західних країн один на одного.

Авторка при цьому вказує, що чистий авантюризм кроків Кремля і зневага до міжнародної етики супроводжуються на початку зухвалою бравадою, а потім, коли Росію змушують відповідати, все закінчується чи не дитячою брехнею та повним запереченням фактів.

The Daily Telegraph пише, що, як не дивно, все це відбувається по тому, як Росія цілковито програла конфронтацію із Заходом у ході першої Холодної війни. Нинішня російська економіка постає певною формою свавільного гангстерського капіталізму без жодних правових чи політичних обмежень.

Ніхто у Кремлі вже не удає, що роль Росії на міжнародній арені і надалі полягає у поширенні ідеалістичної доктрини звільнення від експлуатації та рівномірного розподілу добробуту.

Автор статті додає, що за нинішнього розкладу сил у світі, на додаток до загрози для Заходу від ісламських екстремістів, виглядає на те, що ще одна загроза надходить від кримінальної і зухвалої держави з назвою «Росія».

Йдеться про те, що Росія намагається знов вимагати собі статусу наддержави, але цього разу це відбувається без жодних моральних застережень, а чи ж ідеологічної місії. Росія знов розділяє світ на два протилежні і суперницькі табори – на тих, хто виступає проти її агресивних кроків, і тих, хто цього не робить. Саме це постає єдиною реалією, яка влаштовує Москву.

Переклад Твіту: «Ні, не так. Їхня ідеологія – це фашизм і клептократія»: