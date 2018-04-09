Україні бракує державних управлінців, потрібно 2,5 тисячі людей з дипломами MBA, а є 200 – Єхануров

Щоб оцінити економічний стан країни, варто послуговуватись міжнародними показниками на кшталт глобального індексу конкурентоспроможності, переконаний колишній прем’єр-міністр Юрій Єхануров. Таку думку він висловив у зв’язку з переходом на оцінювання за індексами якості людського життя та конкурентоспроможності регіонів, що його анонсував міністр економічного розвитку і торгівлі Геннадій Зубко. Крім того, Єхануров зазначає, що Україні потрібно більше професійних управлінців в державних структурах. Натомість економічний експерт Олег Пендзин підкреслює, що ефективним бізнес-управлінцям бракуватиме соціальної відповідальності для державних посад.

Екс-прем’єр-міністр України Юрій Єхануров вважає, що ефективніше за все оцінювати розвиток країни згідно міжнародних рейтингів Окремо він виділяє індекс глобальної конкурентоспроможності, який є складовою доповіді Всесвітнього економічного форуму в Давосі. До нього входить 137 країн.

«Є 114 показників в цьому індексі, дві третини – це результат опитування представників клімату: який в країні діловий клімат, очікування, які можливості, як ринок працює і тому подібне. А одна третина – це статистична інформація. Це реалії», – перераховує Єхануров у студії «Ранкової Свободи».

Опитування для індексу за попередній рік проводяться в першому кварталі року поточного. На початку ж наступного року укладачі рейтингу презентують його в Давосі під час Всесвітнього економічного форуму, який зазвичай має місце наприкінці січня. За результатами 2017 року Україна посіла 81 місце.

Найбільш негативний чинник, який впливає на бізнес, за словами Єханурова – це інфляція.

Весь бізнес, який працює в Україні, говорить, що інфляція є найсильнішим чинником впливу на їхню діяльність. На другому місці стоїть корупція. Далі вже йде політична нестабільність

«Весь бізнес, який працює в Україні, говорить, що інфляція є найсильнішим чинником впливу на їхню діяльність. На другому місці стоїть корупція – про це знає весь світ. Далі вже йде політична нестабільність, наша податкова система, нестабільна і досить висока, складність самого податкового законодавства для людей», – перераховує він.

Екс-голова уряду також вказує на ускладнений доступ до кредитування. Високі відсотки на кредити, за його словами, відображають низький рівень взаємної довіри серед українців.

Ми не віримо один одному, ми не віримо сусідам, ми не віримо банку, банк не вірить нам

«Тема довіри, напевно, є однією з найважливіших. Ми не віримо один одному, ми не віримо сусідам, ми не віримо банку, банк не вірить нам – і пішло-поїхало. Люди не вірять один одному».

Крім того, для економічного поступу бракує й людського ресурсу – Єхануров переконаний, що, попри непогане 45-те місце в рейтингу освіченості, Україна потерпає від нестачі фахових кадрів.

«Для управління нашими і державними підприємствами, і акціонерними товариствами потрібні професійні управлінці. Їх потрібно в рік понад дві тисячі. Колись покійний Гаврилишин казав – дві з половиною тисячі з дипломами МВА європейського зразка потрібно Україні щороку. Ми маємо десь 200-210», – констатує він.

Натомість член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин наполягає на тому, що бізнес-управлінці не обов’язково будуть ефективними держслужбовцями.

Держава має нести достатньо серйозні соціальні обов’язки, в той час як бізнес-управлінці направлені виключно на отримання прибутку

«Держава має нести достатньо серйозні соціальні обов’язки, в той час як бізнес-управлінці направлені виключно на отримання прибутку, їх власне і готували для того, щоб забезпечити конкурентоспроможність бізнесу. Тому в дійсності в державі має бути достатньо серйозна кадрова політика, в першу чергу державних службовців, які мають бути відповідальними та соціально орієнтованими. Тобто проста заміна одних на інших – як ми вже бачимо, не дуже добрий дає результат», – стверджує Пендзин.

На його думку, всі показники успішності країни впираються в питання рівня доходів населення.

«Я думаю, що треба починати з економічних питань, пов’язаних з робочими місцями, доходами на душу населення, соціальною справедливістю в державі, судовою системою. Є достатньо багато речей, без яких в цій країні не буде високої якості життя», – міркує економіст.

Поки ці питання не вирішені, додає Пендзин, індекси вимірювання економічного поступу не змінюють нічого по суті.

«З якого б боку ми не підходили – поки що ті процеси, які відбуваються в Україні, на жаль, не є дуже позитивні. Від того, як ви будете тасувати ці показники, в країні принципово нічого не зміниться».

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