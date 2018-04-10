«Північний потік-2» в Україні сприймають як зраду Німеччини – Олещук 

Візит Петра Порошенка до Німеччини носить символічний характер, але й може дати початок новій стадії співпраці Берліна та Києва, припускає представник центру «Нова Європа» Сергій Солодкий. Однак нагадує, що Німеччина не відмовлялась від проекту «Північний потік-2», хоч і почувається некомфортно у зв’язку з ним. Політолог Петро Олещук вважає, що Берлін тим не менш особисто зацікавлений у припиненні конфлікту на Донбасі, аби не мати справи з біженцями не тільки з Сирії, а й з України.

Перший заступник директора центру «Нова Європа» Сергій Солодкий вважає, що візит Порошенка до Німеччини навряд чи переслідуватиме мету узгодити розбіжності щодо миротворчої місії на Донбасі, адже таких розбіжностей Київ та його західні партнери не мають.

З візиту Петра Порошенка має розпочатись нова активна стадія діалогу

«Візит, як і оголошено українським лідером, носить досить символічний характер – символічний в тому сенсі, що через виборчу кампанію, виборчий період в Німеччині трошечки понизилась інтенсивність діалогу між Берліном та Києвом, цю інтенсивність треба відновлювати. З візиту Петра Порошенка має розпочатись нова активна стадія діалогу між Україною та Німеччиною», – очікує Солодкий.

Не дивлячись на таке символічне значення, зустріч Порошенка та Меркель важлива, зазначив експерт із питань безпекової та зовнішньої політики «Майдану закордонних справ» Олександр Хара.

Занепокоєння викликають певні процеси, зокрема з національними дружинами

«Важливо, що вона (Меркель – ред.) засвідчить, скоріше за все, без змін підтримку Мінським домовленостям. Я не думаю, що щось може бути більше, окрім обговорення внутрішньополітичної ситуації в Україні. В Берліні дуже добре знають, що відбувається тут. Занепокоєння викликають певні процеси, зокрема з національними дружинами – це теж буде питання. Фактично, це такий апдейт, як кажуть, звірити годинники», – прогнозує Хара.

Політолог Петро Олещук припускає, що зустріч із Меркель для Порошенка може мати не тільки зовнішньополітичне, а й внутрішньополітичне значення.

Питання щодо будівництва «Північного потоку» сприймається як така собі зрада з боку Європи

«Останнім часом дуже сильний резонанс в Україні викликало питання щодо будівництва «Північного потоку». Очевидно, що це сприймається як така собі своєрідна зрада з боку Європи, з боку Німеччини, і загроза для національної безпеки. Очевидно, що український лідер зацікавлений в тому, щоб надати відповіді на ці питання, тим більше що зараз ми вже бачимо, як ця тема досить активно використовується для внутрішньополітичної критики», – припускає він в ефірі «Ранкової Свободи».

На переконання експерта, якщо українська влада не зможе домогтися відповідей на питання щодо «Північного потоку-2», шквал критики щодо неї з цього приводу буде тільки наростати.

За спостереженнями Сергія Солодкого, Берлін почувається некомфортно у зв’язку з питанням «Північного потоку-2», але й відмовитись від нього не може, адже вже чимало інвестував у цей проект.

У Німеччині все ж таки незручна ситуація склалася

«Що ми можемо почути? Те, що й досі чули: що проект «Північний потік-2» не має нічого спільного з політикою, це економічний проект. Але на користь того, що Німеччині все ж таки незручна ситуація, яка склалася, свідчить власне вчорашнє офіційне повідомлення німецького уряду за підсумками переговорів Путіна і Меркель. Якщо ми порівняємо дві офіційних заяви, то прес-служба Кремля повідомила про те, що Німеччина та Росія залишаються вірними реалізації проекту «Північний потік-2», а між тим у повідомленні німецького пасажу ми такого пасажу, такої ремарки про «Північний потік-2» взагалі не знаходимо», – аргументує експерт.

Петро Олещук нагадує, що Німеччина зацікавлена у врегулюванні конфлікту на Донбасі в першу чергу у зв’язку з власним географічним розташуванням – набагато ближче до осередку військового протистояння, ніж США чи Франція.

Німеччина налаштована на деескалацію

«Вони налаштовані на деескалацію. Це об’єктивно пов’язано не тільки з «Північним потоком-2» і економічною співпрацею між Німеччиною та Росією (хоча, безперечно, це той факт, який ніхто відкидати не буде), але в першу чергу із самим геостратегічним розташуванням Німеччини як країни в центрі Європи, відносно недалекої від українських кордонів, яка, в принципі, не зацікавлена в тому, щоб в Східній Європі поширювалася зона геостратегічної нестабільності, війни, конфлікту, з усіма відповідними наслідками. Тобто вони дуже складно справлялись навіть із біженцями з далекої Сирії, і очевидно, що жахіття будь-якого німецького уряду – прихід такої ж навали біженців з України», – впевнений політолог.

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