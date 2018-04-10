Як почати продавати свої вироби за кордон?

Продавати свої вироби за кордон можливо з неабияким успіхом, лише треба знати як, стверджують фахівці. Причому цим можуть зайнятися, як малі підприємства і майстри з хендмейд-виробів, так і виробництва з великим обсягом випуску продукції. Як це зробити? Поради дають спеціалісти.

Розвивати проекти, пов’язані із народними ремеслами та хендмейдом і, що головне, продавати свої вироби допомагає громадська організація «Український центр громадських ініціатив «Світло». Проект реалізується за підтримки Європейського союзу і носить скорочену назву «Craft it», розповідає в коментарі Радіо Свобода голова організації і куратор проекту Антон Плаксун.

«Продавати українські товари вигідно», – наголошує він і наводить дані дослідження, яке провели в організації. Згідно з дослідженням в рамках проекту «Craft it», Україна займає третє місце у світі з продажу хендмейд-товарів на платформі Etsy, попереду лише Велика Британія та Франція. Україна ділить 3-4 місце з Німеччиною, а Росія – на 9-му місці, зауважує Антон Плаксун.

Він розповідає, що українські товари на Amazon та eBay коштують сотні доларів і дає кілька порад щодо того, як продати свої вироби за кордон.

1. Обрати майданчик. Дрібним підприємцям продавати вироби за кордон простіше через інтернет на міжнародних майданчиках.

«Треба розуміти, на який майданчик виходити», – зазначає Антон Плаксун і радить ознайомитися із особливостями різних систем:

Якщо продавати на Facebook, то потрібна легенда

– Amazon: аби на нього виходити, треба мати досвід продажів і початкову партію товару, виробів. Не можна виходити з одиничним товаром.

– eBay: аби ним користуватись треба, щоби був PayPal-рахунок, в Україні він поки заборонений, на відміну від тої ж Росії. Тому є труднощі із продажем товарів на eBay, треба звертатися до різноманітних посередників, які допомагають це зробити, або реєструвати юридичну особу в ЄС, у Польщі наприклад, зауважує Пласкун.

– Простіше всього майстрам-початківцям продавати на Etsy.com – це найбільший онлайн майданчик з продажу хендмейд-товарів. Для цього не потрібен PayPal-рахунок, можна продавати зі звичайної картки.

– Якщо продавати на Facebook, то потрібна легенда. Реклама на Facebook дуже дорога і майстру невигідно, якщо він продає невеличкими партіями, хоча Facebook добре продає. Якщо в майстра є легенда, цікава історія, тоді її можуть підхопити ЗМІ, спільноти, завдяки репостам вона може облетіти мережу і це дуже ефективний, навіть необхідний хід, аби продавати свої продукти на Facebook. Так само із Instagram. На Etsy та Amazon це не так важливо, там важлива ціна, потрапляння в аудиторію, кількість конкурентів і так далі, тобто це закони вже ринкового характеру.

2. Як опанувати і сервіси. Варто навчатись. Навіть для того, щоб правильно сфотографувати свою продукцію, треба навчатись. Зареєструватись неважко, але треба володіти базовими навичками користування інтернетом та володіти англійською. Ефективніше, коли майстри кооперуються в одну організацію для просування свої товарів.

Найкраще продаються українські декоративні вироби, декоративні меблі, різноманітні дерев’яні іграшки та біжутерія

​3. Презентація товарів. Треба робити якісну зйомку своїх товарів з гарним освітленням. Важливо правильно обрати категорію товарів, зробити якісний опис товарів англійською, і дуже важливо обрати сегмент, в якому будете продавати свої товари, наголошує куратор проекту.

«Наше дослідження показало, що найкраще продаються українські декоративні вироби, декоративні меблі, різноманітні дерев’яні іграшки та біжутерія», – зауважує Антон Плаксун.

Товар варто презентувати в сучасному сегменті, а традиційні народні мотиви використовувати як плюс.

«Якщо продаєте одяг, то він, перш за все, має бути модним, а елементи народної культури – це як один із факторів, який допомагає продати. Те саме з іграшками – вони мають бути актуальні для ринку, дитині має бути цікаво ними гратися. Товари мають бути орієнтовані на масового виробника, зроблені якісно, звичайно, з більш високою ціною, ніж китайський штамп, але при цьому стильно, сучасно», – роз’яснює експерт.

Майстер має подивитись, що продається в його сегменті і як, намагатися зробити своє, оригінальне, але при цьому намагатися йти в загальній ринковій кон’юнктурі.

​4. Як зацікавити покупців. Західному покупцеві нецікаве слово «Україна» чи «Німеччина», він купляє передовсім товар, зауважує куратор проекту.

Тут взагалі немає питання України. Споживача цікавить оригінальність, якість та ціна

«На Заході зараз є дві тенденції. Перша – Китай, низька ціна, низька якість, все однакове, друга – це крафт, все більше людей на Заході готові платити більше аби купувати крафтовий товар, тобто товар, який зроблений майстром вручну або із застосуванням найпростіших приборів. Це загальна мода: модно купувати одяг, зроблений вручну, іграшки, зроблені вручну і платити за це більше грошей. Тут взагалі немає питання України. Споживача цікавить оригінальність, якість та ціна. Українці пропонують гарне поєднання: майстри в нас талановиті, тож якість дуже добра, при цьому робоча сила дешева. Українці пропонують гарну якість, із великим обсягом етнічних елементів за дуже притомні кошти», – додає він.

​5. Як відправляти товар.

«Укрпошта» зробила проект «Export school», вони розвивають експортні можливості, якщо говорити про невеликі обсяги, то «Укрпошта» дуже добре з цим справляється. Є конкуренти – «Міст-експрес», вони теж цим займаються», – пояснює Антон Плаксун.

Якщо говорити про великі обсяги, то необхідно реєструвати юридичну особу в ЄС і проходити всі необхідні процедури розмитнення, що є дорожче і складніше, – додає він.

Поради для середнього і великого бізнесу

Вийти на експорт виробникам і підприємствам із серійним випуском продукції допомагає Офіс із просування експорту при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

Експерти Офісу допомагають підприємствам, починаючи із отримання розуміння готовності підприємства до зовнішньоекономічної діяльності, закінчуючи втіленням своїх ідей за допомоги обраних зовнішніх експертів. Для цього необхідно пройти тест на готовність до експорту, після чого спеціалісти Офісу розпочинають роботу з компанією в залежності від етапу її готовності.

Пройти тест «Оцінка експортної готовності» можна на сайті Офісу з просування експорту.

Поради в коментарі Радіо Свобода щодо того, як виходити на іноземні ринки, дає керівник Офісу з просування експорту Мар’яна Каганяк.

1. З чого починати. Вихід бізнесу на зовнішні ринки – це проект, що передбачає певну підготовчу роботу, зазначає Мар’яна Каганяк. Типовий процес виходу на зовнішній ринок можна поділити на 4 етапи:

Перший – критичне оцінювання готовності підприємства до експортної діяльності.

Другий – визначення ринків збуту продукції на підставі аналітичних даних.

Третій – поглиблене планування виходу на конкретний ринок на підставі аналітичних даних, що має в своєму розпорядженні підприємство.

Четвертий – реалізація плану освоєння обраного ринку збуту.

2. Чи буде попит на українську продукцію і де.

Обираючи ринок, для експортної експансії будь-яке підприємство має поставити низку запитань, відповіді на які дадуть розуміння про потенціал ринку, зауважує керівник Офісу з просування експорту і наводить приклади запитань.

«Чи є попит на запропоновану продукцію/послуги? Який рівень конкуренції існує на ринку? Послуга «Перевірка ідеї», яку надає Офіс з просування експорту, передбачає надання відповідей на ці та інші запитання шляхом аналізу статистичних даних, порівнюючи показники різних країн регіону. У підсумку, експерти Офісу допоможуть обрати найбільш придатний ринок для експортної експансії підприємства», – додає вона.

Маємо 28 країн, з якої саме країни починати експортну експансію?

​3. Як це виглядає на практиці.

Уявімо, що до Офісу звернулось підприємство X, яке усвідомлює конкурентоздатність своїх рішень у промисловому LED освітленні (а саме, складських приміщень) на теренах країн ЄС, наводить приклад Мар’яна Каганяк. Маємо 28 країн, з якої саме країни починати експортну експансію? Вочевидь, мають бути обрані певні критерії, за якими аналізуватиметься потенціал кожної окремої країни. Згадані критерії експерти Офісу встановлюють разом із підприємством Х, яке чітко розуміє, що впливає на рівень потенційного споживання згаданих рішень у промисловому освітленні. Отже маємо наступні критерії:

– Об’єм та динаміка імпорту LED ламп

– Капітальні інвестиції

– Динаміка будівельного ринку

– Об’єм логістичних перевезень

– Динаміка роздрібної торгівлі

– Кількість підприємств задіяних у транспортуванні та зберіганні товарів

«Аналітики Офісу з просування експорту знаходять статистичні дані під кожний з наведених критеріїв та застосовують скорингову модель, за допомогою якої формується результат – зведене ранжування кожної країни за всіма критеріями. Варто зазначити, що завдання Офісу полягає в тому, щоб умовне підприємство Х отримало результати, які чітко відображатимуть рівень потенціалу всіх країн, що аналізуються. Саме тому, фахівці Офісу не просто надсилають документ із результатами аналізу, а в обов’язковому порядку обговорюють результати при зустрічі із експортером. Це необхідно для того, щоб вся зібрана та проаналізована Офісом інформація була зрозумілою компанії та використана повною мірою на етапі ухвалення рішення», – резюмує керівник Офісу з просування експорту Мар’яна Каганяк.