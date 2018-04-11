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На линии разграничения этой ночью снова применяли тяжелую артиллерию. По меркам последних месяцев, говорят местные жители, обстрелы были довольно сильными. Подконтрольная России группировка «ДНР» ударила из тяжелого вооружения по частному сектору в старой Авдеевке – там повреждено два жилых дома, сообщает Покровское отделение полиции, и квалифицирует обстрел как «террористический акт». А жители Донецка говорят как о выходящих, так и о приходящих по городу снарядах.

Полиция Донецкой области сообщает об обстреле со стороны оккупированного Донецка. Он начался в восемь часов вечера десятого апреля и продолжался до 5:00 утра. В результате в Авдеевке пострадали дома, расположенные по улице Лермонтова. Повреждены окна, двери, заборы, крыши домов, взрывной волной выбиты окна. Жители дома не пострадали.

Спикер штаба АТО Олег Сушинский заявил, что за последние сутки незаконные вооруженные формирования совершили 64 обстрела украинских позиций.

«В частности, на Донецком направлении под огонь из запрещенных 120 мм минометов попали украинские укрепления вблизи Бердянского, Лебединского, Широкино, Водяного, Песков, Каменки, Авдеевки и Шахты «Бутовка». У Авдеевки также применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», – говорится в сообщении штаба АТО.

Руководитель военно-гражданской администрации Павел Малыхин также сообщил об разрушенном доме в Авдеевке:

Жительница Авдеевки Татьяна рассказала Радио Донбасc.Реалии, что обстрелы города усилились в последние шесть дней.

«Мы сейчас на Химике находимся. Стреляют уже шестой день подряд. Последние три дня, причем начиная днем и не заканчивая. Дети вчера были в школе, это было в 11 дня, пол второго, в три, в шесть. В пол восьмого вечера тяжелая артиллерия. Такое тут было, что это ужас. И до трех часов ночи», – рассказывает местная жительница.

Пророссийские СМИ сегодня обвинили в обстрелах микрорайона Первая площадка (Админпоселок), поселка шахты «Октябрьский рудник» и «Северный» Вооруженные силы Украины.

Медиа «ДНР» писали также об обстрелах населенных пунктов Спартак, Минеральное, Докучаевск, Петровское, Василевка, Коминтерново, Саханка, Новая Марьевка, Петровское и Ленинское.

Жители Донецка, однако, говорят, что в городе были как попадания, так и исходящие залпы в северо-восточном направлении:

«Район шахты Октябрьской, город Донецк. Были прилеты артиллерии. Точно видно воронка у дома №6 по улице Лузина. В доме выбиты окна и есть повреждения. По району повреждения еще в некоторых домах, тоже выбиты окна. Приехала куча журналистов, как «ДНР», так и российских», – написал дончанин.

Карта Донецка, улица Лузина:

Видео из Донецка:



«На Гвардейке – это Макеевка – ближе к трассе слышала еще с вечера и по утро. Мы проснулись в половине шестого – думали гром, потому что пошли раскатистые звуки. Потом услышали далеко исходящие и поняли, что обстрел. У нас продолжалась где-то полчаса. А вот на Абакумова и Берюзова слышали еще с пяти утра и были прилеты в посадку. Народ у нас на работе говорит, что попадания на Старомихайловке, есть раненые. Есть разрушения и на Октябре, это поселок Октябрьский, частный сектор в районе аэропорта», – рассказала местная жительница.

Телеканал группировки «ДНР» сообщил о трех жителях Донецка, которые получили минно-взрывные ранения разной степени.

Карта Донецка, улица Куйбышева

В результате обстрела в подконтрольной Украине Авдеевке электро- и водоснабжение не пострадало, Донецкая фильтровальная станция также цела.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)